  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Erzurum’da CHP var mı ki, çırpınıyorsunuz!

Seçimler Türkiye’yi ilgilendirdiği halde batı basını neden Dünyanın en önemli seçimi diyor?

Rusya Karadeniz tahıl koridoru anlaşmasını fiilen durdurdu

ABD Türkiye'deki seçimler öncesi harekete geçti! Gizlice apar topar oraya götürdüler

İşte Türkiye'nin petrol üretimi gerçeği! Toplam 180 bin varil ve 6.1 milyar dolar

CHP'nin trol ağı deşifre oldu! 6 ağ üzerinden 40 milyon kişiye algı operasyonu

Bakan Bilgin bombayı patlattı! Tarihin en büyük artışı olacak

Yunanistan'dan Türkiye ile ilgili büyük provokasyon! Tansiyonu yükselttiler, ortalık karışabilir

Mete Yarar AK Parti İstanbul mitingi hakkında konuştu Bu emperyalizme bir başkaldırıdır

Fetih ve Hamas'tan katil İsrail için çağrı
Spor Bomba 'İrfan Can' çıkışı! Bir dev'den diğer dev'e...
Spor

Bomba 'İrfan Can' çıkışı! Bir dev'den diğer dev'e...

Yeniakit Publisher
2023-05-09 12:57:00 - 2023-05-09 13:04:52
Bomba 'İrfan Can' çıkışı! Bir dev'den diğer dev'e...

Fenerbahçe'de sıkıntılı günler geçiren İrfan Can Kahveci için Beşiktaş nabız yoklamaya başladı. Taraftarlarla arası bozulan ve zaman zaman ıslıklanan İrfan Can Kahveci'nin takımdan ayrılmak istemesi Beşiktaş'ın iştahını kabartmış durumda... Takım konusunda dikkat çeken bir öngörüde bulundu.

Fenerbahçe'de sıkıntılı günler geçiren İrfan Can Kahveci için Beşiktaş nabız yoklamaya başladı. Taraftarlarla arası bozulan ve zaman zaman ıslıklanan İrfan Can Kahveci'nin takımdan ayrılmak istemesi Beşiktaş'ın iştahını kabartmış durumda...

Fenerbahçe'de geçirdiği kötü sezonda taraftarlarla arası bozulan İrfan Can Kahveci ipleri koparmak üzere... İlk 11'de istediği kadar forma şansı bulamayan milli oyuncunun takım aradığı öğrenilirken Beşiktaş resmen devreye girdi.

Şenol Güneş'in çok beğendiği isimlerin başında gelen İrfan Can Kahveci için menajeriyle temas kuran siyah-beyazlı yetkililer beklemeye geçti. Yüksek bonservisi nedeniyle zor bir transfere girişen Beşiktaş yönetimi ilk önce İrfan Can'ı ikna etmek istiyor. Fenerbahçe taraftarının bir kısmı İrfan Can Kahveci'nin gitmesini isterken, bir kısmı da ezeli rakibe gönderilmesini istemiyor.

Fenerbahçe'nin ise İrfan Can'a gelecek güzel bir teklif karşılığında satabileceği ifade edildi. 2021 yılında Başakşehir'den Fenerbahçe'ye bonuslar hariç 7 milyon euro'ya transfer olan İrfan Can Kahveci, gösterdiği performansla milli takıma kadar yükselmişti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23