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Bomba iddia: İhracı istenen Ahmet Davutoğlu'ndan flaş karar

AK Parti MYK toplantısında ihracı istenen yeni parti hazırlığındaki Ahmet Davutoğlu'nun kasım ayında partisinin kuruluşunu açıklayacağını iddia edildi.

04 Eylül 2019 Çarşamba 17:19
Bomba iddia: İhracı istenen Ahmet Davutoğlu'ndan flaş karar

AK Parti'nin hafta başında düzenlenen MYK toplantısında eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Selçuk Özdağ, Ayhan Sefer Üstün ve Abdullah Başçı’nın ihracı istenmişti.

Selvi: Kasım ayında partisinin kuruluşunu açıklayacak

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, ihracı istenen Davutoğlu’nun bundan sonra "tedbirli" oldukları için partiyle ilgili hiçbir faaliyete katılamayacaklarını belirterek kasım ayında partisinin kuruluşunu açıklayacağını iddia etti.

Hürriyet gazetesi Selvi bugünkü köşe yazısında, Davutoğlu ve ekibinin tek tek açıklama yapmak yerine "dörtlütakrir" yayınlamayı düşündüklerini söyleyerek "İhracı istenenler 4 kişi. Ancak buradaki dörtlü takrir vurgusu önemli. CHP’den ayrılıp DP’yi kuran Celal Bayar ve arkadaşları dörtlü takrir yayınlamışlardı. O çağrışımın yapılmasını istiyorlar" dedi

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 17:19
  1. Ahmet Davutoğlu
  2. Selçuk Özdağ
  3. Ayhan Sefer Üstün
  4. Abdullah Başçı
  5. Davutoğlu yeni parti
  6. ahmet davutoğlu yeni parti
  7. Abdulkadir Selvi

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  • EmreEmre12 dk önce
    Zavallı eskiler size kim oy verir?
  • hizipsavarhizipsavar17 dk önce
    sonu abdul gibi olur. kendilerini dev aymasıdan zannediyorlar. seçime girdiğinde %99,99 reise oy verdi millet buna bakan bile olmadı. hadini bilmeyene haddini millet bildirir.

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