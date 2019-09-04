Bomba iddia: İhracı istenen Ahmet Davutoğlu'ndan flaş karar

AK Parti'nin hafta başında düzenlenen MYK toplantısında eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Selçuk Özdağ, Ayhan Sefer Üstün ve Abdullah Başçı’nın ihracı istenmişti.

Selvi: Kasım ayında partisinin kuruluşunu açıklayacak

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, ihracı istenen Davutoğlu’nun bundan sonra "tedbirli" oldukları için partiyle ilgili hiçbir faaliyete katılamayacaklarını belirterek kasım ayında partisinin kuruluşunu açıklayacağını iddia etti.

Hürriyet gazetesi Selvi bugünkü köşe yazısında, Davutoğlu ve ekibinin tek tek açıklama yapmak yerine "dörtlütakrir" yayınlamayı düşündüklerini söyleyerek "İhracı istenenler 4 kişi. Ancak buradaki dörtlü takrir vurgusu önemli. CHP’den ayrılıp DP’yi kuran Celal Bayar ve arkadaşları dörtlü takrir yayınlamışlardı. O çağrışımın yapılmasını istiyorlar" dedi