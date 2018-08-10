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Bolulu mucitten akıllı kapı

Bolulu mucit Sefa Aydın, dünyada ilk kez üst düzey güvenlikli akıllı kapı icat ederek Türkiye’nin gururu oldu.

10 Ağustos 2018 Cuma 10:34
Bolulu mucitten akıllı kapı

 HABER MERKEZİ  Bolulu mucit Sefa Aydın dünyada eşi benzeri olmayan bir projeye imza atarak Türkiye’nin gururu oldu. Üst düzey güvenlikli bir akıllı kapı icat eden Aydın, hareket sensörlü ve uzaktan kontrol sistemli bir kapı tasarladı ve hayata geçirdi.

Güvenliğin büyük önem arz ettiği modern dünyada, insanın aklını evinde yahut iş yerinde bırakmayacak donanımda akıllı bir kapı yapan Aydın, teknolojinin en son imkanlarını icadında kullandı. Sadece kullanıcısı için değil çevre güvenliğini de sağlayan akıllı kapı, kullanıcılarına kaliteli bir sesli iletişim avantajı da sağlıyor.

Denemelerinin tamamlandığı kapı, dışarıdan kart veya başka bir nesne ile zorlanarak açılmasını engelleyen güvenli kilit sistemi gibi birçok farklı özelliği de bünyesinde barındırıyor.

 


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 10 Ağustos 2018 Cuma 10:34
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