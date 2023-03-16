Bolu'daki depremde korkuyla kaçıştılar! Panik dolu anlar kamerada
Bolu'da bugün öğle saatlerinde meydana gelen deprem anı pasajdaki güvenlik kamerasına yansıdı.
Bolu'da meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki depreme yakalanan vatandaşların korku içinde pasajdan dışarıya çıkması saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Bolu'da saat 13.55'de meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki deprem korku dolu anlara sebep oldu. Deprem anında vatandaşların panik içinde dışarıya çıkmaları ise güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Tavandan tozlar döküldü
İzzet Baysal Caddesi'nde bulunan pasajın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde de depremi hisseden vatandaşların korkuyla koşturarak dışarıya çıktığı anlar yer aldı. Aynı zamanda görüntüde, sarsıntı sırasında tavandan tozların döküldüğü görüldü.