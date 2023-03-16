  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

ABD duyurdu! Rus Su-27 ile MQ-9 geriliminde yeni gelişmeyi ilan etti: Yeni görüntü ortaya çıktı

Mete Yarar: "Pkk terör örgütü, daha önce Türk siyaset tarihinde böyle bir şey yapmadı!"

Yunan yine yaptı yapacağını! Yunanistan DHKP-C'lileri serbest bıraktı!

Menzil Cemaati seçim kararını duyurdu! Oy için o ismi işaret ettiler

Zarar edince öyle kar edince böyle! Tarım kredi solcuların ayarlarını bozdu

Altın fiyatlarında uçuş başladı! Haziran ayına dikkat

Şanlıurfa'daki sel felaketinde Haarp saldırısı iddiası! Belgeleriyle açıkladı: Oradan gelen tozlarla oldu

Erdoğan Türk devletleri liderlerine seslendi

6’lı masa siyaset dışı tüm ortakları denedi yine olmadı

Çin’de ne altın ne dolar: Kömür ve doğal gaz üretimindeki artış sürüyor! Ham petrol üretimi adımı milyon ton...
Yerel Bolu'daki depremde korkuyla kaçıştılar! Panik dolu anlar kamerada
Yerel

Bolu'daki depremde korkuyla kaçıştılar! Panik dolu anlar kamerada

Bolu'da bugün öğle saatlerinde meydana gelen deprem anı pasajdaki güvenlik kamerasına yansıdı.

Yeniakit Publisher
2023-03-16 18:26:00 -
Bolu'daki depremde korkuyla kaçıştılar! Panik dolu anlar kamerada

Bolu'da meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki depreme yakalanan vatandaşların korku içinde pasajdan dışarıya çıkması saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Bolu'da saat 13.55'de meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki deprem korku dolu anlara sebep oldu. Deprem anında vatandaşların panik içinde dışarıya çıkmaları ise güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Tavandan tozlar döküldü

İzzet Baysal Caddesi'nde bulunan pasajın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde de depremi hisseden vatandaşların korkuyla koşturarak dışarıya çıktığı anlar yer aldı. Aynı zamanda görüntüde, sarsıntı sırasında tavandan tozların döküldüğü görüldü.

Bolu'da korkutan deprem! O anlar böyle kaydedildi
Bolu'da korkutan deprem! O anlar böyle kaydedildi

Yaşam

Bolu'da korkutan deprem! O anlar böyle kaydedildi
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Depremin ardından Bolu Valisi'nden açıklama
Depremin ardından Bolu Valisi'nden açıklama

Gündem

Depremin ardından Bolu Valisi'nden açıklama

Bolu'daki deprem başka depremleri tetikler mi? AFAD'dan flaş açıklama
Bolu'daki deprem başka depremleri tetikler mi? AFAD'dan flaş açıklama

Gündem

Bolu'daki deprem başka depremleri tetikler mi? AFAD'dan flaş açıklama

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23