  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Bolu'da yakalanan 5 DEAŞ şüphelisinden 2'si tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-08-04 20:43:23 -
Bolu'da yakalanan 5 DEAŞ şüphelisinden 2'si tutuklandı

BOLU (AA) - Bolu'da gözaltına alınan 5 DEAŞ şüphelisinden 2'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, terör örgütü DEAŞ'ın kentteki örgütsel çalışmalarının ortaya çıkartılması, olası eylem ve faaliyetlerin önlenmesi amacıyla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Ekiplerce Mengen ve Gerede ilçelerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 5 şüpheli yakalandı.

Zanlılardan 2'si ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. 3 şüpheli jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 2'si tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Nissan Qashqai
Satılık 2016 model Nissan Qashqai

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı