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Yerel Bolu’da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
Yerel

Bolu’da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Bolu’da çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2023-03-14 08:10:00 -
Bolu’da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Aktaş Mahallesi'nde bir iş yerinde N.H. ile Kaan E. (36) ve Volkan O. (35) arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine N.H. tabanca ile Kaan E. ve Volkan O'ya ateş etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Kaan E. Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Volkan O. ise Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan N.E. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Yaralılardan Kaan E.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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