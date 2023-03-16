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Yaşam Bolu'da korkutan deprem! O anlar böyle kaydedildi
Yaşam

Bolu'da korkutan deprem! O anlar böyle kaydedildi

Bolu'da meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki deprem kameralara yansıdı.

Yeniakit Publisher
2023-03-16 15:42:00 -

Bolu'da meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki deprem anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

AFAD'ın verilerine göre merkez üssü Bolu olan 4,8 büyüklüğündeki deprem vatandaşları sokağa döktü. Deprem anı iş yerlerinin güvenlik kameralarına da yansıdı. Bir telefon mağazasında kaydedilen görüntülerde, deprem sırasında reyondaki ürünlerin sallandığı görüldü. Diğer görüntüde ise sallantı yaşandığı, sürücü kursu önünde bulunan banklarda oturan vatandaşların panik yaşadığı anlar yer aldı.

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