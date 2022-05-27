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Yerel Bolu'da kayıp çoban ölü bulundu
Yerel

Bolu'da kayıp çoban ölü bulundu

Bolu'da 3 gündür kendisinden haber alınamayan çobanın sulama göletinde cesedine ulaşıldı.

Yeniakit Publisher
2022-05-27 14:04:00 -
Bolu'da kayıp çoban ölü bulundu

Dörtdivan ilçesine bağlı Çalköy'de kendisinden 25 Mayıs'tan beri haber alınamayan çoban Bilal Ak'ın (23) bulunması için çalışma başlatıldı.

Köy çevresinde yapılan aramaya, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve asayiş timleri de katıldı.

Köye yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki sulama göletinin kenarında kıyafetleri bulunan Ak'ın suya girme ihtimalini değerlendiren ekipler, dalgıçlardan yardım istedi.

Ankara'dan gelen Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı Su Altı Arama Kurtarma Timi tarafından gölette yapılan aramada, Ak'ın cesedi bulundu.

Ak'ın cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Gerede Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

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