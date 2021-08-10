Bolu'da bir apartmanda 'mültecilere ev kiralamama' kararı! Her akşam başka kadınla apartmana gelenleri de kovacak mısınız?

Yeniakit.com.tr

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın bundan böyle mültecilerin faturalarının on katı olacağını açıklamasından sonra fitili ateşlenen mülteci düşmanlığı, akıl sınırlarını zorlayan bir noktaya ulaştı. Bolu'da bir apartmanın yöneticisi, bina girişine astığı duyurada, mülteciler hakkında gayri insani ifadeler kullandı.

'Tenleri kokuyor'

Suriyeli bir aileyi apartmanlarından çıkarttıklarını söyleyen ırkçı yönetici, "2 karısı 10 çocuğu vardı. Çok kalabalıktılar ve gürültü yapıyorlardı. Onları karar alartak çıkardık. Bu aile de apartman kurallarına uymuyor. Apartman ve merdiven temizliğiyle ilgili şikâyetlerimiz var. Yönetim olarak apartmana bir daha yabancı uyruklu kiracı alınmaması için ortak karar aldık. Irkçılık durumu söz konusu değil. Biz rahatsızlık duyuyoruz. Yapılan yemeklerden dolayı apartmanda koku fazla oluyor. Eşi hamile olanlar var. Yapılan yemeklerden dolayı baharatlı pişiriyorlar." dedi ve insanlıkla hiçbir şekilde bağdaştırılamayacak şu acımasız cümleyi kurdu: "Biraz da tenleri koktuğu için rahatsızlık oldu. Bu da karar almamızı tetikledi."

Her akşam başka kadınla apartmana gelenleri de kovacak mısınız?

Bolu Belediye Başkanı'nın mültecileri vicdansızca hedef aldığı açıklamalarından sonra, Bolu başta olmak üzere Türkiye genelinde bazı yerlerde göçmen düşmanlığına yönelik uygulamalar yaşandı. Kimisinin kaç çocuklu olduğu, kimisinin teninin koktuğu gibi vicdansızca ve gayri insani gerekçelerle göçmen aileler apartmanlardan kovulmaya başlandı. Mültecilerle ilgili son gelişmeler, Türkiye genelinde yıllardır, 'Her akşam başka kadınla apartmana geliyor, rahatsız oluyoruz' şeklinde şikayetlere sebep olan bazı seküler tiplerin hayat tarzını da tartışmaya açtı. Kamuoyu şimdi şu sorunun cevabını bekliyor: Göçmenleri dışlayanlar, evine her akşam bir başka kadınla gelen seküler hayat tarzını benimsemiş kişileri de apartmanlarından kovacaklar mı?