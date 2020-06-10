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Aktüel

Bolu’da bin 100 litre sahte dezenfektan ele geçirildi

Bolu’da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda bin 100 litre kaçak dezenfektan ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-10 23:52:24 -
Bolu’da bin 100 litre sahte dezenfektan ele geçirildi

Bolu’da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda bin 100 litre kaçak dezenfektan ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Anadolu Otoyolu üzerinde sahte dezenfektan taşınacağı bilgisine ulaştı. Otoyol üzerine uygulama noktası kuran ekipler, şüpheli buldukları bir kamyoneti durdurarak arama yaptı. Yapılan aramalar sonucunda kamyonet içinde bin 100 litre sahte dezenfektan ve imalatında kullanılan malzeme ele geçirildi. Kamyonet sürücüsü ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

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