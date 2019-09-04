Bolu’da, 30 gram esrarla yakalanan şahıs tutuklandı Bolu’da, polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda 30 gram esrarla yakalanan zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bolu’da, polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda 30 gram esrarla yakalanan zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezinde uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine operasyon başlattı. Uyuşturucu madde sattığı iddia edilen Muhammet Zerde’yi (27) takibe alan ekipler, şahsı suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. İfadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürülen Zerde, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zerde, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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