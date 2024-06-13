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Gündem Bolu Dağı'nda bayram önlemi! Büyük araçların geçişi yasaklandı
Gündem

Bolu Dağı'nda bayram önlemi! Büyük araçların geçişi yasaklandı

Yeniakit Publisher
2024-06-13 18:47:00 - 2024-06-13 18:58:20
Bolu Dağı'nda bayram önlemi! Büyük araçların geçişi yasaklandı

Türkiye genelinde bayram hazırlıkları sürerken Kurban bayramı trafiği kapsamında da önlemler alınıyor.

Bayram tatilinin 9 gün olarak açıklanmasıyla milyonlarca vatandaşın memleketlerine ve tatil beldelerine seyahat etmesi bekleniyor.

Bu kapsamda Bolu Valiliği tarafından alınan kararda 14-16 Haziran tarihleri arasında kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların Bolu’dan geçişinin yasaklandığı duyuruldu.

Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların, 14 Haziran 2024 Cuma günü saat 06.00'dan itibaren 16 Haziran 2024 Pazar günü saat 05.00'e kadar; O-4 Anadolu Otoyolunun Düzce il sınırından, arada kalan katılımlar dahil Ankara ve Karabük istikametlerine, D-750 Devlet Karayolu Zonguldak il sınırından, arada kalan katılımlar dahil Ankara ve Karabük istikametlerine, D-750 Devlet Karayolu ve O-4 Anadolu Otoyolu Ankara il sınırından, Karabük istikametine, D-100 Devlet Karayolu Düzce il sınırından, arada kalan katılımlar dahil, Ankara ve Karabük istikametlerine seyirlerinin yasaklanmasına, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi uyarınca Valiliğimizce karar verilmiştir. Tedarik süreçlerinin aksamaması için yaş sebze/meyve, süt ve süt ürünleri gibi bozulabilir gıdalar, dondurulmuş gıdalar, canlı ve kesme çiçek, ilaç, tıbbi malzeme, posta/süreli yayın, kurbanlık ile akaryakıt taşıyan kamyon, çekici ve tanker cinsi taşıtların öncelikle ana arterler haricindeki güzergahlarda, zorunluluk halinde ise ana arterler üzerinde en az süreyle bulunacak şekilde istisnai olarak seyirlerine izin verilecektir”

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