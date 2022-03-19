Bolu Dağı Tüneli trafiğe açıldı
18 aracın karıştığı, 31 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazası sonrası kapanan Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönü trafiğe açıldı.
TEM Otoyolu ve D-100 yolu geçişlerinde kar yağışı gün içerisinde etkisini sürdürdü.
Kar yağışının etkisini sürdürmesi kazaları beraberinde getirdi.
18 araç birbirine girdi
Bolu Dağı Tüneli'nde gerçekleşen zincirleme kazada 18 araç birbirine girdi.
3'ü ağır 31 kişinin yaralandığı kaza nedeniyle İstanbul istikametine ulaşım sağlanamadı.
Yol yeniden trafiğe açıldı
Kazadan yaklaşık 5 buçuk saat sonra ekiplerin çalışmalarıyla yol yeniden trafiğe açıldı.