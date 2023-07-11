Bolu Dağı Tüneli 30 saat sonra açıldı

Türkiye’nin en önemli geçiş noktalarından biri olan TEM Otoyolu’nun Bolu Dağı Tüneli geçişinde dün meydana gelen heyelan nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı. Gece saatlerinde bölgede geniş güvenlik tedbiri alındı.

Temizlik çalışmaları gün ağarınca başladı. Ekiplerin gün boyu gerçekleştirdikleri hummalı çalışmasıyla yoldan heyelanın getirdiği malzemeler temizlendi. Heyelanın meydana geldiği dağın üzerinden tehlike arz eden topraklar yola indirildi. Kara yolları ekipleri otoyolda yıkama çalışması yaptı.

Yaklaşık 30 saattir kapalı kalan trafiğin İstanbul istikameti gece saatlerinde yeniden trafiğe açıldı. Heyelanın olduğu alanda tedbir amaçlı yol 2 şeritten kontrollü olarak sağlanacak.

Bakan Uraloğlu'ndan açıklama

Bakan Uraloğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İki gündür ülkemizin bazı kesimleri sel ve heyelan gibi felaketlere sebep olan hava şartlarının hakimiyeti altındaydı. O güzergahlardan biriydi Bolu Dağı Tüneli... Afetin ilk dakikasından bu yana tüm ekiplerimiz ile seferberlik içinde selin etkilediği her güzergahta olduğu gibi tünel civarında da yaşanan heyelan birikintisini temizledik ve yol açma çalışmalarımızı tamamladık. Devletimiz her zaman olduğu gibi bütün kurumları ve tüm imkânlarıyla milletinin yanındadır! Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi bir kez daha iletiyor; Rabbim bu güzel vatanı afetlerden korusun" dedi.

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