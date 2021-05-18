Bolu Belediyesi cami inşaatı için ihaleye çıktı
Bolu Belediyesi Borazanlar Cami yapım işi için 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihaleye çıktı.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre Borazanlar Cami yapım işi ihalesine katılmak isteyenler müracatlarını 01.06.2021 tarih ve saat 11:00’e kadar Büyük Cami Mahallesi İzzet Baysal Caddesi No: 99 yapmaları gerekiyor.
İnşaatın yer tesliminden itibaren 240 (İkiYüzKırk) takvim günü içerisinde bitirilmesi bekleniyor.
Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ