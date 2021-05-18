  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Üsküdar’da denizin dibi görüntülendi! Bakın neler çıktı
TBMM'de korkutan olay! Aniden patladı
Komşuda son bilanço açıklandı
Ali Baba'dan dev yatırım
Ekonomi Bolu Belediyesi cami inşaatı için ihaleye çıktı
Ekonomi

Bolu Belediyesi cami inşaatı için ihaleye çıktı

Bolu Belediyesi Borazanlar Cami yapım işi için 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihaleye çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-05-18 13:14:00 -
Bolu Belediyesi cami inşaatı için ihaleye çıktı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre Borazanlar Cami yapım işi ihalesine katılmak isteyenler müracatlarını 01.06.2021 tarih ve saat 11:00’e kadar Büyük Cami Mahallesi İzzet Baysal Caddesi No: 99 yapmaları gerekiyor.

İnşaatın yer tesliminden itibaren 240 (İkiYüzKırk) takvim günü içerisinde bitirilmesi bekleniyor.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Uyanış'ın yıldızı Mehmet Özgür bomba bir diziyle geliyor
Medya

Uyanış'ın yıldızı Mehmet Özgür bomba bir diziyle geliyor

TRT1'in reyting rekorları kıran dizisi Uyanış Büyük Selçuklu'da Nizamülmülk karakterini oynayan usta oyuncu Mehmet Özgür, yine herkesi derin..
Terör devleti İsrail'in savaş gemisi vuruldu!
Dünya

Terör devleti İsrail'in savaş gemisi vuruldu!

Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları, işgalci siyonist İsrail savaş gemisini roketle vurdu.
Beslediği YPG/PKK'lı teröristler, ABD ordusunun araçlarını taşladı
Dünya

Beslediği YPG/PKK'lı teröristler, ABD ordusunun araçlarını taşladı

YPG/PKK'lı teröristler, Türkiye'nin Irak'ın kuzeyinde terör hedeflerine yönelik operasyonlarına karşı tepkisiz kaldığı iddiasıyla Suriye’nin..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay