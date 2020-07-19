Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi puanları 4 yıllık 2 yıllık İzzet Baysal Üniversitesi sıralama

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi taban puanları 2020 başarı sıralamaları. Türkiye'nin iki metropolü olan Ankara ve İstanbul şehirlerinin arasında doğal güzelliklerle çevrili, ülkemizin en seçkin üniversitelerinden biri olan Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 3 Temmuz 1992 tarihinde kurulmuştur. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinde halen, 17 fakülte, 1 enstitü, 1 yüksekokul, 8 meslek yüksekokulu ve 15 araştırma merkezi bulunmaktadır. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinde bu birimlerinde görev yapan 1.503 öğretim elemanı ve 772 idari personel, yaklaşık 30.976 öğrenciye kaliteli ve çağdaş eğitim ortamı sunmanın gururunu yaşamaktadır. İşte Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi taban puanları başarı sıralaması 2020.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği taban puanı

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği taban puanı

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Çevre Mühendisliği taban puanı

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Diş Hekimliği taban puanı

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği taban puanı

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği taban puanı

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gıda Mühendisliği taban puanı

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi taban puanı

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) taban puanı

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