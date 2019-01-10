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Bolton'un Türkiye'ye verdiği planın maddeleri ortaya çıktı!

CNN International, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın Ankara temaslarında Suriye'den çekilme konusunda çizdiği ana hat planını yazdı.

10 Ocak 2019 Perşembe 23:00
Bolton'un Türkiye'ye verdiği planın maddeleri ortaya çıktı!

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın önceki gün yaptığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşme tartışmalarının damga vurduğu ziyaretin ayrıntıları sızdı. Üst düzey bir yetkili, Bolton'ın Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Ankara'da yaptığı görüşmede konuşulanları sızdırdı.

CNN International'a isminin açıklanmaması kaydıyla konuşan yetkili, "Bu, diyaloğun başlangıcı" diyerek diplomasinin vakit alacağı yorumu yaptı; Bolton'ın görüşmede, ABD'nin Suriye'deki hedeflerinin ana hatlarını şu şekilde listelediğini aktardı:

- Türkiye'nin güvenlik endişelerine ‘müzakere edilmiş' bir çözüm aranması ve özellikle yerel azınlık grupları olmak üzere, tüm sivillerin korunması

- Suriye'nin güneyindeki Tanaf bölgesinde bulunan üsteki Amerikan askeri varlığının ‘İran destekli grupların çekilmesi ve siyasi çözüm arayışı ile' korunması,

- Suriye'nin kuzeyindeki DAEŞ karşıtı askerlerin ‘ölçülü, düzenli ve somut bir şekilde çekilmesi',

- Çekilme sırasında DAEŞ'den geriye kalan militanların yenilgiye uğratılması, çekilme sürecinde diğer DAEŞ hedeflerinin vurulması ve ‘DAEŞ'in canlanmasını engellemek için gereken operasyonlarda ihtiyaç duyulan kapasitenin kalması,

- Türkiye ve DAEŞ karşıtı koalisyonun diğer üyeleriyle örgüte karşı operasyonların sürmesi ve Suriye'nin kuzeydoğusunun hava sahasında ihtilaf yaşanmasının önlenmesi için işbirliği yapmak,

- ABD'yle beraber DAEŞ'e karşı savaşan muhalif güçlere herhangi bir şekilde kötü davranılmasının önlenmesi,

- Suriyeli muhalif grupların elindeki yabancı DAEŞ savaşçılarının serbest bırakılmaması.

CNN kanalı ABD'nin şartlarının ucu açık ve uzun bir sürece işaret ettiğini belirtirken, Pentagon'un çekilme sürecinin başlarında Suriye'ye daha fazla asker göndermesinin gerekebileceği yönünde bir çelişkiye de işaret etti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 23:00
  1. Ankara
  2. Bolton
  3. John Bolton
  4. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı
  5. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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