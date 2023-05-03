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Dünya Bolsonaro’nun evine polis baskını
Dünya

Bolsonaro’nun evine polis baskını

Yeniakit Publisher
2023-05-03 19:26:00 -
Bolsonaro’nun evine polis baskını

Brezilya’da Sağlık Bakanlığı’nın sistemlerine yanlış Covid-19 aşılama verileri giren şebekeye yönelik operasyon kapsamında eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun evine polis tarafından baskın düzenlendi. Polis, baskında Bolsonaro’nun eski danışmanı Mauro Cid Barbosa gözaltına aldı.

Brezilya’da polis Sağlık Bakanlığı’nın sistemlerine yanlış Covid-19 aşılama verileri giren şebekeye yönelik düzenlenen operasyon kapsamında başkent Brasilia ve Rio de Janeiro’da 16 noktaya baskın düzenledi. Operasyon kapsamında eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun evinde de arama yapan polis, Bolsonaro’nun eski danışmanı Mauro Cid Barbosa da dahil toplam 6 kişiyi gözaltına aldı.

Operasyon emrinin Brezilya Federal Yüksek Mahkemesi Bakanı Alexandre de Moraes tarafından verildiği ve aramalar sırasında Bolsonaro ile eşi Michelle Bolsonaro’nun cep telefonlarına el konulduğu açıklandı.

Brezilya Federal Polisi, Kasım 2021 ile Aralık 2022 arasında bazı kişilerin Covid-19’a karşı aşılanma durumlarını değiştirip aşı sertifikası elde ederek küresel salgına karşı Brezilya ve ABD tarafından uygulanan kısıtlamaları atlattıklarını bildirerek, şu anda yapılan baskınlarda ele geçirilen kanıtların incelendiğini ifade etti.

Brezilya’da 30 Ekim 2022’de yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini ikinci turda kaybeden ve görev süresinin biteceği 31 Aralık 2022 gününden önce Brezilya’dan ayrılarak ABD’ye giden Bolsonaro, 3 ay sonra 30 Mart’ta ülkesine geri dönmüştü.
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