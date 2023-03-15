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Ekonomi Bölgenin en derin petrol arama kuyusu açıldı! Gaz ve petrol fışkıracağı tahmin ediliyor
Ekonomi

Bölgenin en derin petrol arama kuyusu açıldı! Gaz ve petrol fışkıracağı tahmin ediliyor

Çin’in petrol ve gaz keşfedip çıkarmayı amaçlayan Shendi Projesi’nde ilerleme kaydedildi. SINOPEC firması yaptığı açıklamada Tarım Havzası’nda bulunan petrol arama kuyusu Shunbei-84’ün 8 bin 937,77 metre dikey derinliğe ulaşarak Asya kıtası kara topraklarında dikey derinliği en derin kiloton kuyu olduğunu belirtti.

Yeniakit Publisher
2023-03-15 16:53:00 -
Bölgenin en derin petrol arama kuyusu açıldı! Gaz ve petrol fışkıracağı tahmin ediliyor

Asya ülkesi Çin’in Avrasya kıtasının en derin petrol arama kuyusunun açtığı bildirildi.

Çin’in petrol ve gaz keşfedip çıkarmayı amaçlayan Shendi Projesi’nde ilerleme kaydedildi. SINOPEC firması yaptığı açıklamada Tarım Havzası’nda bulunan petrol arama kuyusu Shunbei-84’ün 8 bin 937,77 metre dikey derinliğe ulaşarak Asya kıtası kara topraklarında dikey derinliği en derin kiloton kuyu olduğunu belirtti.

Testlere göre günde bin tondan daha fazla petrol ve gaz çıkarabilen Kiloton kuyusu Shunbei Petrol ve Gaz Sahası’nda yer alıyor. Sahada derinliği 8 bin metrenin üzerinde olan kuyuların sayısı 49’a ulaştı.

Öte yandan Çin geçen yıl aynı bölgede ülkenin karadaki en derin doğal gaz kuyusu olarak tasarlanan “Dabei-401” kuyusunda sondaja başlamıştı. Sondaj kuyusu, jeolojik yapısının son derece karmaşık olduğu Tianshan Dağları’nın güney eteğinde bulunuyor. Çin’in önde gelen petrol ve gaz üreticisi China National Petroleum Corporation’a (CNPC) bağlı Tarim Petrol Sahası’nda bulunan kuyuya 8 bin 457 metre derinliğe kadar sondaj yapılmıştı.
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