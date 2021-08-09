Boğazlardaki riski Kanal İstanbul bitirir

Boğazların fiziki özellikleriyle seyir bakımından dünyadaki en zor suyollarından olduğuna işaret edilen raporda, buralardaki güçlü akıntılar, keskin dönüşler ve değişken hava koşullarının seyrüseferi son derece zorlaştırdığı belirtildi. İstanbul ve Çanakkale Boğazları ile Marmara Denizi’nden oluşan güzergahın uzunluğunun 164 deniz mili olduğu belirtilirken, Türk Boğazlarında hızı saatte 7-8 mile ulaşan akıntı, rüzgâr, topuk ve adacıklar gibi zorunlu manevralar gerektiren ve emniyetli seyri engelleyen unsurlar bulunduğu belirtildi.

Gemi trafiğinde yükseliş

Boğazlarda trafik hacminin çok kritik ve tehlikeli boyutlara ulaştığına dikkat çekilirken, 1936 yılında İstanbul Boğazı’ndan günde yalnız 17 gemi geçmekteyken günümüzde bu sayının günde ortalama 105 gemiye tekabül ettiği belirtildi. Montrö Sözleşmesinin imzalandığı 1936 yılından bu yana Türk Boğazlarından geçen gemi sayısının yaklaşık 6 kat arttığı ifade edildi. İstanbul Boğazı’nda ayrıca yoğun bir mahalli deniz trafiği bulunduğu, çok sayıda balıkçı teknesi ile özel deniz vasıtalarının da bu suyolunu sürekli kullandığı belirtildi. İstanbul Boğazı’ndan 2020 yılında 38 bin 404 gemi geçerken bunların 8 bin 435 adedinin zehirli, tehlikeli ve patlayıcı madde taşıdığı, Montrö Sözleşmesi kapsamında bu gemilerin geçiş izni bulunduğu hatırlatıldı.

Hayati tehlike

Türk Boğazlarında en çok petrolün taşındığı boru hattından daha fazla tehlikeli madda geçtiğine dikkat çekilen raporda şunlar kaydedildi: “İstanbul Boğazı’nda tehlikeli yük taşıyan bir tankerin sebep olacağı bir kaza, Boğazın iki kıyısında yaşayan binlerce insanın hayatını tehlikeye atacağı gibi, şehrin tarihi dokusuna, çevredeki yaşam alanlarına ve çevreye telafisi çok zor hasar yaratacaktır. Türk Boğazlarında seyir, can, mal ve çevre güvenliği Türkiye için olduğu kadar buraları kullanan ülkeler için de önem taşımaktadır. Tehlikeli yük taşıyan gemilerin yol açabileceği kazaların Boğaz trafiğini belirsiz süreler için durdurması, ticaretlerini Boğazlar yoluyla yapan bölge ülkelerinin ekonomik çıkarlarına da zarar verecektir.”