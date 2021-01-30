Boğaziçi'ni destekleyen Ahmet Davutoğlu 'Kabe' provokasyonunda duyar kastı!

Rabia ATEŞ yeniakit.com.tr

Boğaziçi Üniversitesi’nde ‘katil polis’ sloganlarının atıldığı, terör marşları eşliğinde halayların çekildiği provokasyona destek veren Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, aynı grupların ‘Kabe’ provokasyonunu eleştirdi.

Boğaziçi Üniversitesi'nde 'rektör' protestosu

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Prof. Dr. Melih Bulu’nun Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör olarak atanmasını protesto eden gruplar kutsallarımıza saldırarak olayı dini değerler üzerinden provoke etmeye çalıştı.

Rektör atamasını protesto eden ve aralarında terör örgütü üyelerinin de bulunduğu gruplar, protesto gösterilerinin daha ilk başında ‘katil polis’ sloganları atarak güvenlik güçlerine saldırmaları ile gerçek niyetlerini göstermişti. İlerleyen günlerde eşcinsel sapkınların (LGBT) kullandığı bayraklara sığınarak Kadıköy’de komünist marşı ‘Çav Bella’ eşliğinde ‘rektör istifa’ sloganları atmışlardı.

Ahmet Davutoğlu'ndan Boğaziçi'ne destek

CHP ve HDP’nin yanı sıra terör örgütlerinin desteklediği ve İngiliz medyasının da yakından takip ettiği provokasyona Gelecek Partisi Ahmet Davutoğlu da destek verdi. Davutoğlu, "Boğaziçi Üniversitesi mezunu olarak ben de giderdim, burada işim olmasa ben de giderdim. Burada yanlış olan ne anlamadım! Gençlik Kollarımıza siz de gidebilirsiniz dedim. Siyaset alanda her probleme müdahil olmaktır" diyerek komünist grupların yanında olmak istediğini açıkladı.

'Kabe' provokasyonu

‘Rektör istifasını’ daha ileri boyuta taşıyarak haddi aşan Boğaziçi Üniversitesi’ndeki provokatörler, dün üzerine LGBT bayrağını koydukları Kabe fotoğrafını yere serdi. Kabe provokasyonuna başta Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş olmak üzere siyasilerden ve vatandaşlardan çığ gibi tepki yağdı.

‘Katil polis’ sloganları atan provokatörler için ‘Gençler Boğaziçi’ni özgürleştirecek’ ifadelerini kullanan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da, Kabe provokasyonunda ‘u’ dönüşü yaptı.

Boğaziçi’ndeki grupların Kabe provokasyonunu eleştiren Davutoğlu, “Kıblemiz, mukaddesimiz Kabe-i Muazzama’nın bir provakasyona alet edilmesi kabul edilemez, bu saygısızlığı ve çirkinliği şiddetle kınıyorum. İnançlarımıza, kutsal değerlerimize yapılan hakaretler ve saldırılar karşısında herkesi duyarlı olmaya davet ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı’na hakarete, ‘katil polis’ sloganlarına düşünce özgürlüğü diyen Davutoğlu’nun Kabe provokasyonunda ‘duyar kasması’ çirkin siyasetini yeniden ortaya koydu. Düne kadar Boğaziçi'ndeki provokasyonu destekleyen Davutoğlu'nun bugün yaptığı 'Kabe' paylaşımına sosyal medya kullanıcılarından tepkiler gecikmedi.