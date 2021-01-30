Boğaziçi Üniversitesi’ndeki saygısızlık sonrası gündem oldu! Erbakan: Bizi İslamdan uzaklaştırmak istiyorlar
Boğaziçi Üniversitesi’nde Kabe-i Muazzama’ya yapılan saygısızlık akıllara Milli Görüş lideri merhum Necmettin Erbakan’ın yıllar önce yaptığı bir konuşmayı akıllara getirdi.Video sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.
Rektör atanması bahanesiyle fitne yuvası haline dönüştürülmeye çalışılan Boğaziçi Üniversitesi’nde Kabe fotoğrafı yere serilip üzerine LGBT paçavrası yerleştirildi. Skandal görüntüler sosyal medyada infiale neden oldu.
Konuyla ilgili açıklamada bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe-i Muazzama'ya yapılan saygısızlığı gerçekleştiren 4 LGBT sapkını gözaltına alındı!" dedi.
Daha önce DHKP-C marşı eşliğinde halay çeken grupların sahneye çıktığı Boğaziçi Üniversitesi'ndeKİ rezalet akıllara Milli Görüş’ün liderimerhum Necmettin Erbakan’ın yıllar önce yaptığı konuşmayı getirdi.
Erbakan, söz konusu konuşmasında yüzlerce yıllık İslam memleketlerinin kısa bir sürede işgal ederek nasıl hristiyanlaştırıldığından bahsediyor. Türkiye’de de aynı planın uygulanmaya çalışıldığını belirten Erbakan, önemli uyarılarda bulunuyor.
Söz konusu video sosyal medyada binlerce paylaşım aldı.