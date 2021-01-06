Boğaziçi Üniversitesi'ndeki rektör protestosunda 'Çav Bella' marşı

Boğaziçi Üniversitesi'ne Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasını protesto eden ve aralarında birçok terör örgütü militanının da bulunduğu öğrenciler, Kadıköy'de yaptıkları gösteride taşıdıkları LGBT bayrakları ile İtalyan komünist marşı ‘Çav Bella’ marşı söyledi.

Boğaziçi Üniversitesi'nde rektör protestosu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Boğaziçi Üniversitesi'ne Prof. Dr. Melih Bulu'yu rektör olarak atamasının ardından CHP ve HDP'nin de kışkırtmasıyla aralarında terör örgütü üyelerinin de bulunduğu öğrenciler protesto gösterisi düzenledi. CHP'li Canan Kaftancıoğlu'nun da eylemlere katılarak 'örgütlenme' çağrısı yaptığı öğrenciler 'katil polis' sloganları attı.

DHKP-C marşlarıyla halay çektiler

Okul önünde polislere saldıran, eline geçirdiklerini fırlatan öğrenciler 'ellerinde sapanlar, vuruyor çocuklar' sözlerinin yer aldığı terör örgütü 'DHKP-C marşlarıyla halay çekti.

Öğrenciler bugün de okul içerisinde LGBT bayrakları ile metallica eşliğinde dans etti.

BBC'den protestolara destek

BBC ve The Economist muhabirlerinin de sosyal medyadan destek verdiği protesto gösterisinde gözaltına alınanlardan 15'inin Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olmadığı, bazılarının terör örgütü MLKP ile irtibatının bulunduğu açıklandı.

Kadıköy’e yürüdüler

Boğaziçi Üniversitesi'nde başlayan provokasyon, üniversite sınırı dışına çıkarak Kadıköy'de devam etti. Bir grup provokatör, ellerinde taşıdıkları dövizler ve LGBT bayrakları ile Kadıköy'de protesto yaptı.

Çok sayıda polis eylem öncesinde alana gelerek güvenlik tedbirleri alırken provokatör grup, burada da 'Katil polis' sloganları attı.

İtalyan komünist marşı söylediler

Kadıköy’de yapılan protesto gösterisinde ellerinde 'Gençlik yıkacak', 'Gençlik yaratacak' şeklinde döviz taşıyan grup İtalyan komünist marşı ‘Çav Bella’ söyledi.

Rektör atamasından kaos çıkarmak isteyen ve polislere tekmelerle saldıran gruba sosyal medyadan destek veren provokatörler de 'gezi olaylarına' atıfta bulunarak olayı iyice kızıştırmaya çalıştı.