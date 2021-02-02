Boğaziçi Üniversitesi'ndeki gösterilerde çok sayıda kişi gözaltına alındı

Boğaziçi Üniversitesi rektörlük binası önünde bekleyenlere polis müdahale etti. Boğaziçi Üniversitesi rektörlük binası önünde akşam saatlerinde toplanarak eylem yapan gruba polis müdahale etti. Gözaltına alınan çok sayıda kişi polis otobüsleriyle götürüldükleri Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Gözaltına alınanların daha sonra Vatan Caddesi'ndeki Güvenlik Şube Müdürlüğü'nde ifadelerine başvurulacağı öğrenildi.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada ise, "Boğaziçi Üniversitesi Rektörlük binasını ablukaya alan ve aralarında öğretim üyeleri ile LGBT Kulüp üyesi öğrencilerin de bulunduğu bir grup göstericiye, üniversite özel güvenlik görevlileri tarafından eylemin sona erdirilmesi ve dağılmaları yönünde uyarılarda bulunulmuştur. Yapılan uyarılara itibar etmeyen göstericiler İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizin müdahalesiyle dağılmaları sağlanmıştır." denildi.

159 kişi gözaltına alındı

İstanbul Valiliği, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlerde toplam 159 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Açıklamada, "Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs önünde düzenlenen gösterilerde yapılan tüm uyarılara rağmen eylemi sona erdirmeyen 108, Rektörlüğü ablukaya almak suretiyle bina içinde bulunanların dışarıya çıkmasını engelleyen ve tüm uyarılara rağmen bu eylemlerinden vazgeçmeyen göstericilerden 51 olmak üzere toplam 159 şüpheli Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğünce gözaltına alınmıştır." ifadelerine yer verildi.

159 kişi sağlık kontrolünden geçirildi

Boğaziçi Üniversitesi önünde toplanarak eylem yapan gruba polis müdahale etti. Gözaltına alınan 159 kişi polis otobüsleriyle götürüldükleri Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.