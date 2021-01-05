Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlere ODTÜ'den destek
Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasını protesto eden Boğaziçi Üniversitesi'ndeki öğrencilere, eylemleriyle adından sıkça söz ettiren ODTÜ'den destek geldi.
Boğaziçi Üniversitesi'ne Prof Dr. Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasını protesto eden ve aralarında terör örgütü MLKP'lilerinin de bulunduğu Boğaziçi'ndeki eylemlere, adından sık sık yaptığı eylemlerle söz ettiren ODTÜ öğrencilerinden destek geldi.
Prof Dr. Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasını protesto ettiler
Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak Prof. Dr. Melih Bulu'nun atanmasının ardından aralarında terör örgütünden birçok kişinin de bulunduğu bazı öğrenciler protesto düzenledi.
CHP ve HDP'nin de kışkırttığı protesto gösterisine CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu eylem yerine giderek destek verirken öğrencilere 'örgütlenme' çağrısı yaptı.
ODTÜ'den Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eyleme destek
Orta Doğu Teknik Üniversitesi öğrencileri, Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör olarak Melih Bulu’nun atanması sonrası başlayan protestolara destek amaçlı yarın için eylem çağrısı yaptı.
ODTÜ rektörlüğünün önünde buluşmaya çağıran öğrenciler, “Boğaziçi'nden ODTÜ'ye hiçbir yerde kayyumları kabul etmediğimizi haykırmak için herkesi buluşmamıza bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.
Gündem
Canan Kaftancıoğlu yine ön saflarda! CHP, Boğaziçi Üniversitesi'nde düzenlenen eylemleri kışkırtıyor
Gündem
CHP eylem alanına gitti ortalık karıştı! Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrenciler polise saldırdı
Gündem
Ekrem İmamoğlu'ndan 'katil polis' sloganları atan Boğaziçi Üniversitesi'nin sözde öğrencilerine destek
Gündem
AK Partili Tevfik Göksu'dan Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlere destek veren İmamoğlu'na ayar