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Gündem Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlere ODTÜ'den destek
Gündem

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlere ODTÜ'den destek

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasını protesto eden Boğaziçi Üniversitesi'ndeki öğrencilere, eylemleriyle adından sıkça söz ettiren ODTÜ'den destek geldi.

Yeniakit Publisher
2021-01-05 16:55:00 -

Boğaziçi Üniversitesi'ne Prof Dr. Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasını protesto eden ve aralarında terör örgütü MLKP'lilerinin de bulunduğu Boğaziçi'ndeki eylemlere, adından sık sık yaptığı eylemlerle söz ettiren ODTÜ öğrencilerinden destek geldi.

Prof Dr. Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasını protesto ettiler

Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak Prof. Dr. Melih Bulu'nun atanmasının ardından aralarında terör örgütünden birçok kişinin de bulunduğu bazı öğrenciler protesto düzenledi.

CHP ve HDP'nin de kışkırttığı protesto gösterisine CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu eylem yerine giderek destek verirken öğrencilere 'örgütlenme' çağrısı yaptı.

ODTÜ'den Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eyleme destek

Orta Doğu Teknik Üniversitesi öğrencileri, Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör olarak Melih Bulu’nun atanması sonrası başlayan protestolara destek amaçlı yarın için eylem çağrısı yaptı.

ODTÜ rektörlüğünün önünde buluşmaya çağıran öğrenciler, “Boğaziçi'nden ODTÜ'ye hiçbir yerde kayyumları kabul etmediğimizi haykırmak için herkesi buluşmamıza bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

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