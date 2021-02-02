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Siyaset Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemde HDP'li Hüda Kaya polise saldırdı
Siyaset

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemde HDP'li Hüda Kaya polise saldırdı

Boğaziçi Üniversitesi'nde rektörlüğü ablukaya almak isteyen aralarında LGBT'lilerin bulunduğu provokatör grubun içinde yer alan HDP'li Hüda Kaya, polise saldırdı.

Yeniakit Publisher
2021-02-02 00:59:00 -
Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemde HDP'li Hüda Kaya polise saldırdı

Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan işgal girişimi sırasında HDP milletvekili Hüda Kaya, dokunulmazlığının da avantajıyla polise saldırdı.

Boğaziçi Üniversitesi'nde eylem

Boğaziçi Üniversitesi rektörlük binası önünde akşam saatlerinde bazı öğretim görevlileri ve LGBT kulüp üyeleri, rektörlük binasını işgal etmek istedi. 

HDP'li Hüda Kaya polise saldırdı

Aralarında HDP'li milletvekili Hüda Kaya'nın da olduğu gruba polis müdahale ederken, Hüda Kaya'nın polise yönelik saldırısına polis büyük bir sabırla karşılık verdi. Dokunulmazlığını fırsat bilen Kaya'nın polise saldırdığı anlar kameralara yansıdı.

Gözaltına alındılar

Gözaltına alınan çok sayıda kişi polis otobüsleriyle götürüldükleri Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.

Gözaltına alınanların daha sonra Vatan Caddesi'ndeki Güvenlik Şube Müdürlüğü'nde ifadelerine başvurulacağı öğrenildi.

 

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