Boğaziçi Üniversitesi'nde sözde öğrenciler DHKP-C marşları eşliğinde halay çekti

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun da 'örgütlenin' çağrısı yaparak destek verdiği Boğaziçi Üniversitesi'nde toplanan grup terör örgütü DHKP-C'nin sıklıkla kullandığı marşları söyleyerek halay çekerken, 'katil polis' sloganları attı.

Boğaziçi Üniversitesi'nde protesto

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Boğaziçi Üniversitesi'ne Prof. Dr. Melih Bulu'yu rektör olarak atamasının ardından CHP ve HDP'nin de kışkırtmasıyla protesto gösterisi düzenleyen bir grup sözde öğrenci 'Defol polis' diyerek polislere saldırdı. CHP'li Canan Kaftancıoğlu da eylemlere katılarak öğrencilere 'örgütlenme' çağrısı yaptı.

BBC'den protestolara destek mesajı

BBC ve The Economist muhabirlerinin de sosyal medyadan destek verdiği protesto gösterisi DHKP-C marşlarıyla devam etti.

DHKP-C marşlarıyla halay çektiler

Okul önünde polislere saldıran, eline geçirdiklerini fırlatan sözde öğrenciler 'ellerinde sapanlar, vuruyor çocuklar' sözlerinin yer aldığı terör örgütü 'DHKP-C marşlarıyla halay çekti.

'Katil polis' sloganları attılar

Koronavirüs tedbirlerini de hiçe sayarak halay çeken kalabalık, 'katil polis' sloganları attı.