Boğaziçi Üniversitesi'nde LGBT bayrakları açıldı
Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Prof Dr. Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasını protesto eden ve aralarında birçok terör örgütü üyesinin de bulunduğu öğrenciler 'katil polis' sloganı ve terör marşlı halayların ardından metallica müziği eşliğinde LGBT bayraklarıyla dans etti.
Prof. Dr. Metin Bulu'nun Boğaziçi Rektörü olarak atanması üzerinden kaos çıkarma çabaları hız kesmeden devam ediyor. Boğaziçi Üniversitesi'nde devam eden provokatif eylemlere LGBT üyeleri de kafa sallayarak eşlik etti.
Boğaziçi Üniversitesi'nde provokasyon
Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak Metin Bulu'nun atanmasının ardından olayı provoke etmek isteyenler ortaya çıktı.
Gözaltına alınanların çoğunun öğrenci olmadığı ve MLKP üyesi oldukları belirlendi. HDP ve CHP'lilerin desteğini arkasına alan eylemcilere, LGBT üyeleri de katıldı.
LGBT bayraklarıyla dans ettiler
LGBT üyeleri, hard rock müzik türünü beğendiğini ve Metallica dinlediğini söyleyen rektör Metin Bulu’yu, Metallica’nın ‘Master of Puppets’ şarkısıyla kafa sallayarak protesto etti.
Rektör Prof Dr. Melih Bulu'nun açıklaması
Dün canlı yayında yaptığı açıklamada Prof. Dr. Melih Bulu, Boğaziçi Üniversitesi'ni dünyada ilk 100'e sokma hedefinin olduğunu söylemişti.
Melih Bulu şu şekilde konuştu:
"Ben hard rock Metallica dinleyen bir rektörüm. Bu kültürle ilgili en ufak bir şey düşünmüyorum. Ama hocalarımızla mutlaka güncellemeleri yapacağız.
Diğer taraftan ilk 100 hedefim var benim. Herkes '4 senede Boğaziçi'ni ilk 100'e sokamazsın' diyor. Yaparım, bu konuda iddialıyım. Şu anda 600'de. Burada da işin matematiğini iyi bilmek lazım. Akademik alanda, strateji alanda benim yayınlarım, atıflarım fena değildir. Bizim alanda dergiler daha sınırlıdır."
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