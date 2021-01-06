Boğaziçi Üniversitesi'nde LGBT bayrakları açıldı

Prof. Dr. Metin Bulu'nun Boğaziçi Rektörü olarak atanması üzerinden kaos çıkarma çabaları hız kesmeden devam ediyor. Boğaziçi Üniversitesi'nde devam eden provokatif eylemlere LGBT üyeleri de kafa sallayarak eşlik etti.

Boğaziçi Üniversitesi'nde provokasyon

Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak Metin Bulu'nun atanmasının ardından olayı provoke etmek isteyenler ortaya çıktı.



Gözaltına alınanların çoğunun öğrenci olmadığı ve MLKP üyesi oldukları belirlendi. HDP ve CHP'lilerin desteğini arkasına alan eylemcilere, LGBT üyeleri de katıldı.

LGBT bayraklarıyla dans ettiler

LGBT üyeleri, hard rock müzik türünü beğendiğini ve Metallica dinlediğini söyleyen rektör Metin Bulu’yu, Metallica’nın ‘Master of Puppets’ şarkısıyla kafa sallayarak protesto etti.

Rektör Prof Dr. Melih Bulu'nun açıklaması

Dün canlı yayında yaptığı açıklamada Prof. Dr. Melih Bulu, Boğaziçi Üniversitesi'ni dünyada ilk 100'e sokma hedefinin olduğunu söylemişti.

Melih Bulu şu şekilde konuştu:

"Ben hard rock Metallica dinleyen bir rektörüm. Bu kültürle ilgili en ufak bir şey düşünmüyorum. Ama hocalarımızla mutlaka güncellemeleri yapacağız.

Diğer taraftan ilk 100 hedefim var benim. Herkes '4 senede Boğaziçi'ni ilk 100'e sokamazsın' diyor. Yaparım, bu konuda iddialıyım. Şu anda 600'de. Burada da işin matematiğini iyi bilmek lazım. Akademik alanda, strateji alanda benim yayınlarım, atıflarım fena değildir. Bizim alanda dergiler daha sınırlıdır."