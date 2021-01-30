Boğaziçi Üniversitesi önünde süren protestolar sırasında bir grup Kabe fotoğrafını yere serdi. Yapılan bu hakarete milyonlarca kişi sessiz kalmadı. Milyonlar tepkilerini sosyal medyadan duyururken bu sapkınlığı kimin yaptığı ise merak konusu oldu. Peki, Boğaziçi’nde Kabe’ye kim hakaret etti?

Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe'ye saldıranlar kim?

Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafını yere serenlerin LGBT’li bir grup sapkın olduğu ortaya çıktı. Konu hakkında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından, “Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe-i Muazzama'ya yapılan saygısızlığı gerçekleştiren 4 LGBT sapkını gözaltına alındı” açıklamasını yaptı.

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu konu hakkında değerlendirmelerde bulundu. Bulu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Bir grup kendini bilmez tarafından İslamiyetin kutsallarına saldırı hiç bir şekilde kabul edilebilir değildir. Bunun Boğaziçi değerlerinde asla yeri yoktur. Bu şuursuz saldırıdan sorumlu olanlar hakkında kapsamlı soruşturma başlatılmıştır" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise, " Boğaziçi Üniversitesi’nde sapkın bir grubun kıblemiz Kabe’ye yaptığı saygısızlığı kınıyoruz. Kabe insanlık değerlerinin zirvesidir. Hiçbir çirkinlik Kabe’ye zarar veremez. Bilimin ve değerlere saygının hakim olması gereken üniversitede gerçekleşen bu eylem bir provokasyondur. Boğaziçi Üniversitesi ülkemizin müstesna bir değeridir. Nefret yüklü ve sapkın eylemlerin Boğaziçi Üniversitemize gölge düşürmesine herkes karşı koymalıdır.Kıblemiz Kabe’ye karşı gerçekleşen bu saygısızlığa en başta, değerlere ve inançlara saygı duyan Boğaziçili gençlerimizin karşı duracağına ve bu alçakça girişimi reddedeceğine inancımız tamdır. Kıblemize dönük çirkin eylem vicdanlarda mahkum olmuştur. Nefret suçları sadece bir inanca karşı değil tüm insanlığa karşı işlenen suçlardır. Bu provokasyona dair yürütülen yasal soruşturmanın takipçisi olacağız.Kabe, tüm insanlık değerleri için yüceliğin ve emniyetin sembolüdür. Kabe, ebediyyen hürmet görecektir. Kabe’ye hürmetsizlik edenler sadece kendilerinin insanlıktan uzak olduklarını beyan etmiş olurlar” dedi.