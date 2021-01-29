Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin soruşturma
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin resen soruşturma başlattı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin resen soruşturma başlattı
Ayrıntılar geliyor..
Ne olmuştu?
Boğaziçi Üniversitesi'nde daha önce terör örgütü DHKP-C marşı eşliğinde halay çeken grup, bu kez Kabe fotoğrafını yere serip üzerine LGBT paçavrası yerleştirildi.
Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Prof. Dr. Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanmasını protesto eden bazı akademisyenler de okul içerisinde rektörlüğe sırtlarını dönerek eşcinsel sapkınların (LGBT) kullandığı renklerle açtıkları şemsiyelerin altına sığınmıştı.
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Boğaziçi Üniversitesi’ndeki akademisyenler rektörlüğe sırtını dönüp LGBT bayrağının altına sığındı!