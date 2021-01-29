  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin soruşturma
Gündem

Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin resen soruşturma başlattı

Yeniakit Publisher
2021-01-29 19:44:00 - 2021-01-29 19:48:49

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin resen soruşturma başlattı

Ayrıntılar geliyor..

Ne olmuştu?

Boğaziçi Üniversitesi'nde daha önce terör örgütü DHKP-C marşı eşliğinde halay çeken grup, bu kez Kabe fotoğrafını yere serip üzerine LGBT paçavrası yerleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Prof. Dr. Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanmasını protesto eden bazı akademisyenler de okul içerisinde rektörlüğe sırtlarını dönerek eşcinsel sapkınların (LGBT) kullandığı renklerle açtıkları şemsiyelerin altına sığınmıştı.

Ahmet Davutoğlu'ndan Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestolara destek
Ahmet Davutoğlu'ndan Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestolara destek

Gündem

Ahmet Davutoğlu'ndan Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestolara destek

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu'ya öğrencilerden büyük saygısızlık
Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu'ya öğrencilerden büyük saygısızlık

Gündem

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu'ya öğrencilerden büyük saygısızlık

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki rektör protestosunda 'Çav Bella' marşı
Boğaziçi Üniversitesi'ndeki rektör protestosunda 'Çav Bella' marşı

Gündem

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki rektör protestosunda 'Çav Bella' marşı

Yunanlardan Boğaziçi Üniversitesi'ne destek!
Yunanlardan Boğaziçi Üniversitesi'ne destek!

Gündem

Yunanlardan Boğaziçi Üniversitesi'ne destek!

Boğaziçi Üniversitesi’ndeki akademisyenler rektörlüğe sırtını dönüp LGBT bayrağının altına sığındı!
Boğaziçi Üniversitesi’ndeki akademisyenler rektörlüğe sırtını dönüp LGBT bayrağının altına sığındı!

Gündem

Boğaziçi Üniversitesi’ndeki akademisyenler rektörlüğe sırtını dönüp LGBT bayrağının altına sığındı!

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Milli Eğitim Bakanı duyurdu: Dünyadakinin tam tersine...
Ekonomi

Milli Eğitim Bakanı duyurdu: Dünyadakinin tam tersine...

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya hesabı Twitter'dan önemli bir açıklamada bulundu.

Türkiye geleceğin silahı olan lityum üretiyor
Gündem

Türkiye geleceğin silahı olan lityum üretiyor

Gelecekte büyük bir önem kazanacak olan lityum ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Elif Nuroğlu, "Elektrikli otomobil ve ..
AB ülkesinden BAE ve Suudi Arabistan'a ambargo
Dünya

AB ülkesinden BAE ve Suudi Arabistan'a ambargo

ABD Başkanı Joe Biden'ın ardından Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Suudi Arabistan'a bir kötü haber daha geldi. İtalya hükümeti, Yemen'dek..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay