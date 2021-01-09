Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu'nun 22 yıl önce televizyondaki konuşması ortaya çıktı

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu'nun 1999 yılında katıldığı Siyaset Meydanı programında yaptığı konuşmanın görüntüleri ortaya çıktı. Bulu açıklamasında "Biz tutturmuşuz bir şey illa milli sınırlar olacak böyle yöneteceğiz falan diye söylüyoruz ama bundan 30 sene sonra çok ciddi şeyler değişecek bu dünyada. Bizim gençler olarak bunlara çok dikkat etmeliyiz çünkü o gelecekte biz yaşayacağız." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Boğaziçi Üniversitesi'ne atanan ve protestoların hedefi haline gelen Prof. Dr. Melih Bulu'nun 22 yıl önce S

İşte Melih Bulu'nun o konuşması:

"Geçen programdaki gençler, bence de Türk gençliğini temsil etmiyordu. Ben Boğaziçi Üniversitesi İşletme Fakültesinde okuyorum. Benim üniversitemin büyük bir çoğunluğu sanırım benimle aynı görüşü paylaşacaktır. Ben yine kendi adıma konuşayım ama.

"Gençler olarak hata yapıyoruz"

Dünya şu anda farklı şeyleri konuşuyor. Hatta ne tesadüftür ki bu 21.yüzyılın nasıl bir dünya düzeni olacağına İstanbul'da karar verilecek. AGİT zirvesinde bu tip şeylere karar verilecek. Ama biz hala geçen yüzyılı tartışıyoruz. Biz gençlik olarak burada hata yapıyoruz. Bir kısım gençlik diyeyim, bütün Türkiye'nin böyle olduğunu hiç sanmıyorum.

Bilgi teknolojisi vurgusu

İnsanlar üçüncü dalgayı konuşuyorlar. "Information technology" diye bir şey çıktı. Bilgi teknolojisi dünyayı nereden alıp nereye götürecek, bunun toplum düzenindeki etkileri ne olacak, sınırlar kalkacak, bu tip şeyler var bunlara gözümüzü kapatamayız.

"Dünyada 30 sene sonra çok ciddi şeyler değişecek"

Biz tutturmuşuz bir şey illa milli sınırlar olacak böyle yöneteceğiz falan diye söylüyoruz ama bundan 30 sene sonra çok ciddi şeyler değişecek bu dünyada. Bizim gençler olarak bunlara çok dikkat etmeliyiz çünkü o gelecekte biz yaşayacağız.