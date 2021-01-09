  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu'nun 22 yıl önce televizyondaki konuşması ortaya çıktı
Gündem

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu'nun 22 yıl önce televizyondaki konuşması ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi'ne atanan ve protestoların hedefi haline gelen Prof. Dr. Melih Bulu'nun 22 yıl önce Siyaset Meydanı programında yaptığı konuşma ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-01-09 00:32:00 - 2021-01-09 00:36:17

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu'nun 1999 yılında katıldığı Siyaset Meydanı programında yaptığı konuşmanın görüntüleri ortaya çıktı. Bulu açıklamasında "Biz tutturmuşuz bir şey illa milli sınırlar olacak böyle yöneteceğiz falan diye söylüyoruz ama bundan 30 sene sonra çok ciddi şeyler değişecek bu dünyada. Bizim gençler olarak bunlara çok dikkat etmeliyiz çünkü o gelecekte biz yaşayacağız." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Boğaziçi Üniversitesi'ne atanan ve protestoların hedefi haline gelen Prof. Dr. Melih Bulu'nun 22 yıl önce S

İşte Melih Bulu'nun o konuşması:

"Geçen programdaki gençler, bence de Türk gençliğini temsil etmiyordu. Ben Boğaziçi Üniversitesi İşletme Fakültesinde okuyorum. Benim üniversitemin büyük bir çoğunluğu sanırım benimle aynı görüşü paylaşacaktır. Ben yine kendi adıma konuşayım ama.

"Gençler olarak hata yapıyoruz"

Dünya şu anda farklı şeyleri konuşuyor. Hatta ne tesadüftür ki bu 21.yüzyılın nasıl bir dünya düzeni olacağına İstanbul'da karar verilecek. AGİT zirvesinde bu tip şeylere karar verilecek. Ama biz hala geçen yüzyılı tartışıyoruz. Biz gençlik olarak burada hata yapıyoruz. Bir kısım gençlik diyeyim, bütün Türkiye'nin böyle olduğunu hiç sanmıyorum.

Bilgi teknolojisi vurgusu

İnsanlar üçüncü dalgayı konuşuyorlar. "Information technology" diye bir şey çıktı. Bilgi teknolojisi dünyayı nereden alıp nereye götürecek, bunun toplum düzenindeki etkileri ne olacak, sınırlar kalkacak, bu tip şeyler var bunlara gözümüzü kapatamayız.

"Dünyada 30 sene sonra çok ciddi şeyler değişecek"

Biz tutturmuşuz bir şey illa milli sınırlar olacak böyle yöneteceğiz falan diye söylüyoruz ama bundan 30 sene sonra çok ciddi şeyler değişecek bu dünyada. Bizim gençler olarak bunlara çok dikkat etmeliyiz çünkü o gelecekte biz yaşayacağız.

Ekrem İmamoğlu'ndan 'katil polis' sloganları atan Boğaziçi Üniversitesi'nin sözde öğrencilerine destek
Ekrem İmamoğlu'ndan 'katil polis' sloganları atan Boğaziçi Üniversitesi'nin sözde öğrencilerine destek

Gündem

Ekrem İmamoğlu'ndan 'katil polis' sloganları atan Boğaziçi Üniversitesi'nin sözde öğrencilerine destek

AK Partili Tevfik Göksu'dan Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlere destek veren İmamoğlu'na ayar
AK Partili Tevfik Göksu'dan Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlere destek veren İmamoğlu'na ayar

Gündem

AK Partili Tevfik Göksu'dan Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlere destek veren İmamoğlu'na ayar

Boğaziçi Üniversitesi'nde 'Katil polis' sloganından sonra şimdi de LGBT bayrakları açıldı
Boğaziçi Üniversitesi'nde 'Katil polis' sloganından sonra şimdi de LGBT bayrakları açıldı

Gündem

Boğaziçi Üniversitesi'nde 'Katil polis' sloganından sonra şimdi de LGBT bayrakları açıldı

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestolar istifa getirdi
Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestolar istifa getirdi

Gündem

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestolar istifa getirdi

Ahmet Davutoğlu'ndan Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestolara destek
Ahmet Davutoğlu'ndan Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestolara destek

Gündem

Ahmet Davutoğlu'ndan Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestolara destek

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu'ya öğrencilerden büyük saygısızlık
Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu'ya öğrencilerden büyük saygısızlık

Gündem

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu'ya öğrencilerden büyük saygısızlık

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki rektör protestosunda 'Çav Bella' marşı
Boğaziçi Üniversitesi'ndeki rektör protestosunda 'Çav Bella' marşı

Gündem

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki rektör protestosunda 'Çav Bella' marşı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Almanya tedirgin! İlginç 'istihbarat ve nüfuz' iddiası: Türkiye, 15 Temmuz'dan sonra...
Dünya

Almanya tedirgin! İlginç 'istihbarat ve nüfuz' iddiası: Türkiye, 15 Temmuz'dan sonra...

Alman hükûmeti, Türkiye'nin Almanya'da kamusal alanda etkinliğini artırma ve siyasi nüfuz oluşturma çabalarına ağırlık verdiğini öne sürdü. ..
Katar'dan kritik teklif: İstenirse Türkiye ile...
Dünya

Katar'dan kritik teklif: İstenirse Türkiye ile...

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, "stratejik müttefikimiz" şeklinde tanımladığı Türkiye ile diğer bölge ülkeleri aras..
'Bize savaş açtılar' O Türkler ABD'nin hedefinde
Dünya

'Bize savaş açtılar' O Türkler ABD'nin hedefinde

Amerika Birleşik Devleti New York Federal mahkemesi, Ayyıldız Tim Türk Hacker grubuna 'ABD'ye siber savaş açtığı' gerekçesiyle soruşturma ba..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay