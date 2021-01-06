Boğaziçi Üniversitesi Rektör Danışmanı Zafer Yenal istifa etti

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Prof. Dr. Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanmasının ardından başlayan protesto gösterileri istifa getirdi. Boğaziçi Üniversitesi Rektör Danışmanı Zafer Yenal, LinkedIn hesabından yaptığı paylaşımda görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Boğaziçi Üniversitesi Rektör Danışmanı istifa etti

Zafer Yenal, LinkedIn hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Boğaziçi Üniversitesi Rektör Danışmanlığı görevinden istifa ettiğini açıkladı. Yenal paylaşımında "Bir daha kapıları kelepçelenmiş üniversite görmemek için iyilik adına, güzellik adına daha sıkı çalışmaya devam edelim." dedi.

Zafer Yenal'dan açıklama

Zafer Yenal, şu ifadeleri kullandı:

"Üniversitemiz ve mezunlarımız arasındaki ilişkinin daha da yakınlaşması, zenginleşmesi ve kurumsallaşması yönünde gayret gösterdim. Bu süre zarfında yüzlerce mezunumuzun çalışmalarımıza verdikleri destek çok ama çok değerliydi. Kendilerine canı gönülden teşekkür ederim. Rektörlük Kurulu üyeleri, Kültür Sanat Komisyonu, Tanıtım Ofisi, Kariyer Merkezi, Mezunlar Ofisi ve Kurumsal İletişim Ofisi çalışanları başta olmak üzere tüm mesai arkadaşlarıma bütün bu süreci gururla ve heyecanla yaşamama vesile olan muazzam katkıları için minnettarım. Bir daha kapıları kelepçelenmiş üniversite görmemek için iyilik adına, güzellik adına daha sıkı çalışmaya devam edelim."

Ne olmuştu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan Resmi Gazete'de Prof. Dr. Melih Bulu, Boğaziçi Üniversitesi'nin rektörlüğüne atanmıştı. Bu atama başta üniversite öğrencileri ve eğitmenleri olmak üzere bazı kesimler tarafından tepki ile karşılandı.

Tepkiler kısa sürede protesto gösterilerine dönerken öğrencilerin aralarında birçok terör örgütü üyesinin de olduğu tespit edildi. Boğaziçi Üniversitesi'nde yapılan gösterilerde 'katil polis' sloganları atılırken terör marşları eşliğinde halaylar çekildi. Son olarak LGBT bayrakları ile dans eden öğrencilerin protestosu Kadıköy'e sıçradı.