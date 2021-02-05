Boğaziçi provokasyonlarında eylemcileri kışkırtıyor! Akit manşetten duyurdu, Erdoğan dile getirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını İstanbul'da kıldı.

Erdoğan namazın ardından cami çıkışında kendini bekleyen basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Seçimlerde ittifak kuran CHP, HDP ve İYİ Parti'nin desteklediği DHKP-C, PKK, FETÖ ve LGBT gibi örgütlerinde katkı verdiği Boğaziçi'ndeki eylemlerle ilgili açıklamasında öenmli ifadeler kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akit gazetesinin "Akademisyen değil, terör destekçisi militanlar" başlıklı manşetini gündeme aldı.

Akit gazetesi söz konusu manşetinde Boğaziçi Üniversitesi’ndeki eylemleri kışkırtan akademisyenlerin sicillerinin oldukça kabarık olduğu ortaya koymuştu.

Haberde; Boğaziçi üzerinden yeni bir Gezi kalkışması hayal eden ekibin içinde yer alan isimlerin FETÖ’ye, PKK’ya ve DHKP-C’ye sahip çıkılan bildirilerde imzalarının olduğu tespit edilmişti.

Akit haberinde; rektörlüğe sırtını dönerek Boğaziçi provokasyonlarında eylemcileri kışkırtan akademisyenler arasında Gezi Olayları ve FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimiyle ilişkisi nedeniyle tutuklanan Osman Kavala'nın eşi Ayşe Buğra Kavala da yer aldığını Türkiye'ye duyurmuştu.

"Osman Kavala denilen kişinin karısı da rovokatörlerin yanında"

Akit gazetesinin manşetini açıklamasında gündemine alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Osman Kavala denilen kişinin karısı da yine aynı şekilde Boğaziçi'nde bu provokatörlerin yanında yer alan bir kadındır." dedi.

İşte Erdoğan'ın konuya ilişkin açıklaması:

Aynı şekilde ana muhalefetin başının bu işte üstlendiği görev ortadadır.

Tüm bunlarla beraber ortak hareket ettikleri akademisyenler de bu işin içinde yer alıyor.

Şunu da söyleyeyim. Akademisyenlerin içerisinde bu işe teşne olanlar da var.

Bir defa bir çoğu maalesef hala şunu öğrenememişler. Bu ülke hukuk devletidir. YÖK'ün yetki alanı var ve bu ülkenin cumhurbaşkanının yetkileri var. Bundan önce ben iki tane rektör atadım. Onların atamasını da yine ben yapmıştım. YÖK teklifini yapmıştır, ben de onadım. Bunları ben yaptım.

Şimdi Melih bey ile ilgili de 9 tane aday önüme geldi. Ve bu 9 adaydan bir tanesi olan Melih beyi yine aynı şekilde ben atamasını yaptım.

Peki Melih bey kimdir, nedir diye baktığımız zaman; Melih bey iki farklı üniversitede rektörlük yapmış bir insan. ODTÜ'den gelme, Boğaziçi ile ilişkileri olan bir insan. Ve alanında başarılı olan bir arkadaş. Ve kendisini oraya atamaktan dolayı da bazı TV kanalları çıkmışlar, "istifa etmelidir" Yürekleri yetse Cumhurbaşkanı da istifa etmelidir diyecekler.

Osman Kavala denilen kişinin karısı da yine aynı şekilde Boğaziçi'nde bu provokatörlerin yanında yer alan bir kadındır. Buna izin vermemiz mümkün değil.