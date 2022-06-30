Boğaz ağrısına ne iyi gelir? Boğaz ağrısı için evde çözüm

Boğaz ağrısı için evde çözüm

Boğaz ağrısı, adından da anlaşılacağı üzere boğaz bölgesinde hissedilen yanma, kuruluk, yutkunma ile kötüleşebilen, boğaz içinde çizilme veya tahriş olma şeklinde hissedilen ve çeşitli tıbbi durumlardan kaynaklanan durumlara verilen genel addır.

Boğaz ağrısı birçok hastalığın en yaygın ve ilk hissedilen belirtilerinden birisidir. Boğaz ağrıları genellikle soğuk algınlığı veya grip gibi enfeksiyonlardan kuru ya da tozlu hava gibi çevresel faktörlerden kaynaklanır. Boğaz ağrısı bireyler için oldukça rahatsız edicidir. Virüslerin neden olduğu boğaz ağrıları genellikle kendi kendine düzelir.

Boğaz Ağrısının Belirtileri Nelerdir?

Boğaz ağrısının belirtileri, ağrının arkasında yatan nedene bağlı olarak değişiklik gösterir. Boğaz ağrısının belirtileri ve bulguları arasında:

Ağrı veya boğaz içinde kaşıntı hissi,

Yutkunurken veya konuşurken şiddetlenen ağrı,

İğne batması hissi,

Yutma ve yutkunma zorluğu,

Kırgınlık hissi, boyunda veya çenede şişmiş bezler,

Şişmiş, parlak kırmızı renk almış bademcikler,

Beyaz lekelere sahip veya irinli bademcikler,

Boğuk veya kısık ses sayılır.

Enfeksiyonlardan dolayı ortaya çıkan boğaz ağrısında yukarıdaki bulguların yanında başka semptomlar ve belirtiler de görülebilir:

Ateş,

Öksürük,

Burun akıntısı,

Hapşırma,

Genel veya lokalize vücut ağrıları

Baş ağrısı,

Mide bulantısı veya kusma.

Çocuklarda boğaz ağrısına eşlik edensolunum zorluğu, yutma zorluğu veya yutma yetersizliğine, salya salgılanması ve akması görülüyorsa en kısa sürede bir doktora başvurulması tavsiye edilir.

Boğaz Ağrısı Nedenleri Nelerdir?

Bütün insanların yaygın olarak kışın yaşadığı boğaz ağrısı nedeni kişilere göre farklılık göstermektedir. Soğuk algınlığının akabinde yaşanan rahatsızlığın sebebi virüs ya da bakteriler olabilir. Genel olarak değerlendirilecek olursa bu ağrının sebepleri sıralanabilir. Boğaz ağrısı nedenleri nelerdir birlikte inceleyelim:

Grip

Kızamık

Soğuk algınlığı

Suçiçeği

Öpücük hastalığı olarak bilinen mono hastalığı

Krup hastalığı

Boğaz ağrısının nedenleri nelerdir diye bakıldığında çoğunlukla karşımıza bakteriler çıkmaktadır. Bakteriler genel olarak solunum yollarında bu ağrıya neden olmaktadırlar. Çocuk ve genç yaştaki kişilerde boğaz ağrısı yaşanma durumu çok daha yaygındır. Özellikle strep boğaz enfeksiyonuna 3-15 yaş arası çocuklar daha sık yakalanmaktadır.

Boğaz ağrısı virüs ve bakteri kaynaklı olmasının yanı sıra çevresel faktörler yoluyla da yaşanabilecek bir rahatsızlıktır. Bu hastalığa sebep olan çevresel faktörler şu şekildedir:

-Evinde evcil hayvan besleyen kişiler için bu durum muhtemel olabilir.

-Polen ve toza karşı alerjisi olanlar da boğaz ağrısı yaşayabilir.

-Hava kirliliği veya girilen ortamlardaki kötü koku ya da ağır dumana maruz kalmak boğaz ağrısına sebep olabilir.

-Çok yüksek sesle hitap etme zorunluluğu olanlar için de boğaz ağrısı kaçınılmaz olabilir.

-Virüs, bakteri veya çevresel faktörlerin yanı sıra bazı hastalıkların belirtisi olarak da boğaz ağrısı görülebilir. Reflü, HIV enfeksiyonu, üst solunum yollarında var olan tümörler de bu şekilde belirti verebilmektedir.

-Çok karşılaşılmasa da bu ağrının diğer bir nedeni nefes borusunu kaplayan kıkırdak kapağının şişmesi olabilir. Bu durum acil tıbbi müdahale gerektirebilir. Çünkü nefes alınmasını önleyebilen bir durumdur.

Boğaz Ağrısı Nasıl Geçer?

Boğaz ağrısı genel olarak herhangi bir hastalığın belirtisi şeklinde ortaya çıkmamışsa yaklaşık bir hafta içerisinde kendiliğinden geçmektedir. Fakat bu ağrıya eşlik eden ateş, ya da başka ağrılar söz konusu ise müdahale edilmesi gerekir. Boğaz ağrısına ne iyi gelir cevabının yanı sıra boğaz ağrısı nasıl geçer merak konusudur. Doktorlar tarafından bu ağrı için ilaç kullanımı önerilebilir.

Boğaz ağrısına nelerin iyi geleceği, ilaç kullanımı sırasında nelere dikkat edilmesi gerektiği gibi sorular için mutlaka doktora danışılmalıdır. Özellikle hamile ya da emziren kadınların ilaçları kullanmadan önce doktorundan onay alması gerekmektedir. Bu ağrıya bakteri ya da virüs sebep olduysa çoğunlukla antibiyotik tedavisi uygulanır.

Boğaz ağrısına ne iyi gelir kesin çözüm nedir derseniz, çoğu zaman antibiyotik tedavisi olumlu sonuç vermektedir. Fakat viral bir enfeksiyon varsa antibiyotik yeterli olmaz. Antibiyotik kullanımında dikkat edilmesi gereken en önemli noktalar belirtildiği süre kadar kullanılması gerektiğidir.

Zamanından önce ya da sonra bitirilmemelidir. Genel olarak hastalığın iyileşmesinde dinlenmek çok önemlidir. Bu durum ağrının daha da kötüleşmesini engeller.

Boğaz ağrısına 2 dakikada çözüm sağlamaya destek olacak öneriler liste

Mucizevi Bir Kür: Ballı Zencefilli Kür.

Bakteri Düşmanı: Elma Sirkesi.

Ağrıyı da Uzak Tutar: Sarımsak.

Acı Ama Etkili: Kırmızı Biber.

Ferah Ferah: Buhar Banyosu.

Çocuklarda Boğaz Ağrısı ve Öksürük

Çocuklarda boğaz ağrısı ve öksürük çok sık yaşanmaktadır. Çoğunlukla çocuklarda bu ağrıyla birlikte yüksek ateş, yutkunma zorluğu, salya akması gibi sorunlar da yaşanır. Bu belirtiler var ise mutlaka en kısa sürede doktora başvurulmalıdır. Çocukların boğaz ağrısı ile birlikte yaşadıkları sorunlar şu şekildedir:

*Boğazda ağrının çok şiddetli olması

*Eklem ağrıları

*Kızarıklık

*İritasyon

*Ağız açmada yaşanan zorluk

*Yutkunma ve yutma güçlüğü

*Kulaklarda şiddetli ağrı

*Gözle görülür bölgesel şişmeler

Boğaz Ağrısına Evde Çözüm

Bu rahatsızlık sıkça yaşanan bir sorun olduğundan kişiler bu sorun ile kendileri başa çıkmaya çalışmaktadırlar. Bu durum ile ilgili evde bulunan malzemelerden yardım almak mümkündür. Boğaz ağrısına evde çözüm arayanlar için kullanılabilecek bazı malzemeler vardır. Boğaz ağrısına ne iyi gelir evde kullanılabilecek ürünler nelerdir birlikte inceleyelim:

Bal: Bu rahatsızlığa evde çözüm arayanlar için bal en önemli besindir. Bilindiği gibi bal her sağlık sorununa iyi gelebilecek kadar değerli bir besindir. Doğanın mucizesi olan bu besin maddesi tek başına ya da içeceklere karıştırılarak tüketilebilir. Gece öksürüklerine oldukça iyi gelen bal, boğazı yumuşatır ve enfeksiyonların neden olduğu iritasyonu ortadan kaldırmaya yardımcıdır. Ayrıca balın ağız içindeki yaraları da iyileştirici özelliği bulunmaktadır.

Tuzlu Su: Ilık suya karıştırılıp gargara yapılan tuz, boğaz için oldukça faydalıdır. Mikroskobik canlılar üzerinde oldukça etkili olan tuz, boğazdaki kaşıntı ve öksürük durumunu azaltır. Ağızdaki salgıların da önemli ölçüde azalmasına yardımcı olur. Gün içinde 3 saat arayla uygulanması faydalı olacaktır.

Kabartma Tozu: Ilık suya karıştırılarak gargara yapılan kabartma tozu, boğaz ağrısına sebep olan bakteriler üzerinde oldukça etkilidir. Karışıma tuz ilevsi yapılarak etkisi arttırılabilmektedir.

Boğaz Ağrısına İyi Gelen Bitki Çayları Nelerdir?

Boğaz ağrısı yaşayan kişiler bu durumu çoğunlukla kış aylarında yaşadıkları için bitki çaylarından yardım almaktadırlar. Boğaz ağrısına iyi gelen bitki çayları nelerdir diye bakacak olursak; oldukça kolay bulunabilen bitkilerin etkili olduğunu görebiliriz.

Bu rahatsızlık için bitkisel çözümler ve çok daha fazlası igrus.com adresinde bulunmaktadır. Bitkisel çözümler şu şekildedir:

Papatya Çayı: İltihap sökme konusunda oldukça etkili olan bu çay, boğazdaki sıkıntıları ortadan kaldıracak derecede etkilidir. Boğazda var olan salgıların hücre yenilenmesini sağlayarak enfeksiyonların ya da zararlı bakterilerin atılmasını sağlar. Antioksidan ve antiinflamatuar özellikleri sayesinde bademcik şişmesine ve soğuk algınlığına karşı etkilidir.

Nane Çayı: soğuk algınlığı veya benzer sıkıntılar için oldukça etkin bir bitki çayıdır. Antibakteriyel ve antiviral özellikleri sayesinde nane çayı boğaz ağrısını ortadan kaldırır. Öksürük şikayeti olanlar için kısa sürede rahatlama sağlar.

Ada Çayı: kış aylarında sıklıkla tüketilen bir çay olan ada çayı boğaz ağrısına oldukça iyi gelmektedir. Öksürüğün rahatsız edici etkilerini ortadan kaldırır. Gargara yapılması da çok fayda sağlamaktadır.

Hatmi Kökü: bu bitkinin çiçeği çay olarak demlenip içildiği takdirde boğaz ağrısını ortadan kaldırmaya yardımcı olmaktadır. Gün içinde 2-3 defa kullanılabilir, herhangi bir yan etkisi yoktur.

Çemen Otu: çay gibi demlenerek tüketildiği takdirde boğazdaki ağrıyı, tahrişi ve iltihabı ortadan kaldırır. Oldukça etkili olan bu bitki bu şikayetlerin oluşmasını da engeller.

Rezene: iltihap sökücü özelliği bulunan rezene çayı, boğazdaki sıkıntıları ortadan kaldırmak konusunda oldukça faydalı ve etkilidir. Kullanımının akabinde şikayetlerde azalma görülmektedir.

Boğaz ağrısına ne iyi gelir ve bitkisel çay desteği ne kadar faydalı olur gibi soruların cevabı ise düzenli kullanımda gizlidir. Fakat unutulmaması gereken en önemli nokta bu ağrının başka bir hastalığın belirtisi olarak karşımıza çıkıp çıkmadığından emin olmaktır. Boğaz ağrısı ve öksürüğün uzun sürdüğü durumlarda bitkisel çaylar yeterli olmayacak ya da geçici çözümler sunacaktır. Bu yüzden bu gibi durumlarda doktora başvurmak en doğrusu olacaktır.