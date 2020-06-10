  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Bodrum'daki "silahlı tehdit" iddiasından 3 kişi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-06-10 18:12:54 -
Bodrum'daki "silahlı tehdit" iddiasından 3 kişi tutuklandı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, "silahlı tehdit" iddiasıyla gözaltına alınan 12 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan O.U, R.U. ve Y.Z, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 9 şüpheli serbest bırakıldı.

Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ile Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 8 Haziran'da "silahlı tehdit" suçuna yönelik operasyonda 12 kişi gözaltına alınmış, aramada 3 ruhsatsız tabanca ile bir kuru sıkı tabanca ele geçirilmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık teraslı dubleks daire
Satılık teraslı dubleks daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı