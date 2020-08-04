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Aktüel

Bodrum'da sahil güvenlik ekiplerini tehdit ettiği öne sürülen tekne sahibi serbest bırakıldı

Yeniakit Publisher
2020-08-04 14:44:34 -
Bodrum'da sahil güvenlik ekiplerini tehdit ettiği öne sürülen tekne sahibi serbest bırakıldı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, fazla yolcu aldığı için uyarıda bulunan sahil güvenlik ekiplerini tehdit ettiği ve görevi yaptırmamak için direndiği iddiasıyla gözaltına alınan tekne sahibi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığındaki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edilen V.D, savcılığın ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Zanlı, adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldı.

Dün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirlerine uymayarak günübirlik tur teknesine fazla yolcu alan ve kendisini uyaran sahil güvenlik ekibine karşı çıkıp gerginliğe neden olan tekne sahibi gözaltına alınmıştı. Teknede yaşanan tartışma ve tekne sahibinin bir personelin üniformasını çektiği anlar, yolcuların cep telefonu kamerasıyla da görüntülenmişti.

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