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Yerel Bodrum açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem
Yerel

Bodrum açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde Bodrum açıklarında saat 08.34'te 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Yeniakit Publisher
2022-05-15 09:51:00 - 2022-05-15 09:54:16
Bodrum açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Ege Denizi'nde Bodrum'un 183.18 kilometre açığında saat 08.33'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem, Bodrum'un Turgutreis, Akyarlar ve Gümüşlük mahallelerinin yanı sıra Datça'nın Yazıköy ve Cumalı mahallelerinden de hissedildi. Yerin 13.8 kilometre derinlikte yaşanan depremde ilk belirlemelere göre, herhangi bir olumsuzluk olmadı.

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