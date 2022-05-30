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Spor Boateng Süper Lig'e geliyor
Spor

Boateng Süper Lig'e geliyor

Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor'un Jerome Boateng'le ilgilendiğini duyuruldu.

Yeniakit Publisher
2022-05-30 21:13:00 -
Boateng Süper Lig'e geliyor

Trabzonspor için Alman basınından flaş bir transfer iddiası geldi. Çıkan haberlere göre bordo-mavililer, Ünlü Alman stoper Jerome Boateng için uzun süredir temas halinde.

10 yıl Bayern Münih'te forma giydikten sonra geçtiğimiz sezon başında Fransız kulübü Lyon'a imza atan 33 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi Haziran 2023'te bitecek.

Tecrübeli futbolcu, geçen sezon 22'si ilk 11'de olmak üzere 27 maçta forma giydi, 2 de asist yaptı.

Kariyerinde 1'i Dünya Kupası, 2'si Şampiyonlar Ligi, 2'si UEFA Süper Kupa olmak üzere 29 kupa kaldıran Boateng, 2016'da da Almanya'da yılın futbolcusu seçildi.

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