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Dünya BM'den UCM'ye tutuklama emri çağrısı!
Dünya

BM'den UCM'ye tutuklama emri çağrısı!

Yeniakit Publisher
2023-12-17 03:53:00 -
BM'den UCM'ye tutuklama emri çağrısı!

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, İsrail’in Filistin topraklarını kolonileştirmesinin savaş suçu olduğunu vurgulayarak Uluslararası Ceza Mahkemesine tutuklama emri çıkartma çağrısın yaptı.

Raportör Albanese, İsrail hükümeti tarafından "cömertçe desteklendiği" belirtilen yasa dışı yerleşimler örgütleri koalisyonunun "Gazze Yerleşimi İçin Uygulamalı Hazırlık Konferansı" düzenlediği yönünde haberlere ilişkin X hesabından açıklama yaptı.

Albanese, "İşgal altındaki toprakların kolonileştirilmesi 1967'den bu yana İsrail'in devlet politikasıdır ve bu da Filistinlilerin el konulan topraklarına İsrailli sivillerin yerleştirilmesi (savaş suçu) ve Filistinlilerin kitlesel olarak zorla yerlerinden edilmesine (insanlığa karşı suç) işaret etmektedir. Devam etmekte olan bu suçlar umarım yakında tutuklama emirleriyle karşılaşır." ifadesini kullanarak, UCM Başsavcısı Karim Han'ı etiketledi.

Kaynak: AA

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