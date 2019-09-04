0553 313 94 23

BM'den Türkiye'ye kritik ziyaret

Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, Türkiye'ye Suriye meselesini görüşmek için bir ziyaret düzenleyecek.

04 Eylül 2019 Çarşamba 18:25
BM'den Türkiye'ye kritik ziyaret

Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen yarın Türkiye'yi ziyaret edeceği bildirildi. Pedersen Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ve heyetiyle görüşecek.

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen'in yarın Türkiye'ye geleceği bildirildi.

5-6 Eylül tarihlerinde temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye gelecek olan Geir Pedersen, ziyareti sırasında Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığındaki Türk heyeti ile görüşecek.

Görüşmede, Anayasa komitesi, İdlib başta olmak üzere sahadaki durum ve tutukluların karşılıklı serbest bırakılmasının gündeme gelmesi bekleniyor. Pedersen, Türkiye ziyareti öncesi İran'da temaslarda bulunuyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 18:25
  1. Birleşmiş Milletler
  2. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi
  3. Suriye

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erdemoğlu kendini güncelledi
    1. Erdemoğlu kendini güncelledi
    2. Karalı şampiyonluk hedefliyor
    3. Kastamonu'da korku dolu anlar: 2 ev 1..
    4. AK Parti Sivas İl Başkanlığı Yemeği
    5. Erzurum Valisi Okay Memiş’den Aras..
    6. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor - Canlı
    7. Sözlü taciz şüphelisi tutuklandı
    8. Evlatlarımızı geri alana kadar buradan..
    9. 16 yaşında kazada hayatını kaybeden..
    10. Solo Türk ve Türk Yıldızları 100. yıl..
    11. Adalet Bakanı Gül, Aladağ Gençlik..
    12. Bolu’da, 30 gram esrarla yakalanan..
    13. Bursa’da eylem yasağı
    14. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Bakan..
    15. Denize giren özel harekat polisi..
    16. Meteorolojiden 13 il için sağanak..
    17. Gustavo, Can Bartu Tesisleri’ni gezdi
    18. Son şampiyon Sırbistan yarı finalde
    19. Tayfun Kahraman kimdir? Tayfun..
    20. "Karar vermemdeki son nokta Obradovic..
    21. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    22. Başkan Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na..
    23. Borsada en çok değer kazanan hisseler
    24. Borsada değer kaybeden hisseler
    25. Uşak'ta orman yangını
    26. Borsada işlem hacmi sıralaması
    27. Toprak altında kalan araçlar kağıt..
    28. Borsada günlük işlemler (2)
    29. Borsada endekslerin değişimi
    30. Borsada şehir endekslerinin değişimi
    Ahmedinejad’dan çok konuşulacak sözler! 'Ben imzalamazdım' deyip Türkiye konusunda ülkesine çağrı yaptı
    Ahmedinejad’dan çok konuşulacak sözler! 'Ben imzalamazdım' deyip Türkiye konusunda ülkesine çağrı yaptı
    Feyzioğlu'ndan dikkat çeken öneri: Dolar 2 TL düşer!..
    Feyzioğlu'ndan dikkat çeken öneri: Dolar 2 TL düşer!..
    Türkiye'nin yeni silahı ilk kez havalandı
    Türkiye'nin yeni silahı ilk kez havalandı
    Tahliye kararı verilmişti! Başsavcılık Demirtaş için harekete geçti
    Tahliye kararı verilmişti! Başsavcılık Demirtaş için harekete geçti
    “Haşim Kılıç’ın ortada bırakmasını doğru bulmuyorum”
    “Haşim Kılıç’ın ortada bırakmasını doğru bulmuyorum”

    Günün Karikatürü

    04 Eylül 2019
    Fatih Erbakan'dan Ahmet Davutoğlu açıklaması: Böyle bir tavır yakışıyor mu?
    Fatih Erbakan'dan Ahmet Davutoğlu açıklaması: Böyle bir tavır yakışıyor mu?
    Selçuk Özdağ, CHP'ye göz kırptı!
    Selçuk Özdağ, CHP'ye göz kırptı!