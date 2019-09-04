BM'den Türkiye'ye kritik ziyaret Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, Türkiye'ye Suriye meselesini görüşmek için bir ziyaret düzenleyecek.

Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen yarın Türkiye'yi ziyaret edeceği bildirildi. Pedersen Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ve heyetiyle görüşecek. Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen'in yarın Türkiye'ye geleceği bildirildi. 5-6 Eylül tarihlerinde temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye gelecek olan Geir Pedersen, ziyareti sırasında Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığındaki Türk heyeti ile görüşecek. Görüşmede, Anayasa komitesi, İdlib başta olmak üzere sahadaki durum ve tutukluların karşılıklı serbest bırakılmasının gündeme gelmesi bekleniyor. Pedersen, Türkiye ziyareti öncesi İran'da temaslarda bulunuyor.

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