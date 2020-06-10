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Aktüel

BM İnsan Hakları uzmanlarından "ABD'deki polis şiddetine" kınama

Yeniakit Publisher
2020-06-10 22:45:07 -
BM İnsan Hakları uzmanlarından "ABD'deki polis şiddetine" kınama

CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) insan hakları uzmanları, ABD'de siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından başlayan "barışçıl" protestolardaki polis şiddetini kınadı.

Aralarında BM Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard'ın da bulunduğu uzmanlar, yaptıkları ortak açıklamada, "Polisin barışçıl gösterilerdeki tacizleri ve aşırı güç kullanımı, hiçbir zaman affedilemez. Göstericilerin polis vahşeti ve sistematik ırkçılık konusunda hesap verebilirlik çağrısında bulunduğu bir dönemde, çok daha rahatsız edici." ifadeleri kullanıldı.

Ülkedeki polis şiddetinin kınandığı açıklamada, polisin göz yaşartıcı gaz kullanması ve "barışçıl" gösterilere katılanları dövmesi gibi şiddet olaylarının, sadece ABD'deki polis reformu ve ırksal adaletin aciliyetini kanıtladığı vurgulandı.

Polisin, görevini yapan gazetecilere saldırdığı ve gözaltına aldığına dair haberlerin "rahatsız edici" olduğu belirtilen açıklamada, "Uluslararası hukuk, gazeteciler ve insan hakları savunucuları dahil, böylesine olayları takip eden herkesin hakkını koruyor. Bu önemli kamu görevini yerine getiren gazetecileri ve insan hakları savunucularını gözaltına almak, açıkça kabul edilemez." değerlendirmesinde bulunuldu.

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