'BM İnsan Hakları elçisi para karşılığında Çin'in Uygur soykırımına destek oldu!' Domuzlar diktatoryası Birleşmiş Milletler!

Pekin yönetiminden fon alan bir Birleşmiş Milletler insan hakları elçisinin, Çin'in Uygur politikasını meşrulaştırmaya çalıştığı açıklandı.

BM'nin özel röportörlerin ortaklık yaptığı, ziyaret ettiği ve sponspor aldığı kurum, ülke ve hükümetlerin belgelendiği bir raporda, Çin'in Doğu Türkistan meselesindeki propagandalarına onay veren BM insan hakları elçisi Alena Douhan'ın, geçtiğimiz yıl ortaklığı aracılığıyla Pekin yönetiminden 200 bin dolar elde ettiği ortaya çıkarıldı.

Rapora göre Douhan, 8 Eylül 2021 tarihinde Çin destekli bir sanal etkinliğinin gerçekleşmesi için Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi onayı verdi. Pekin yönetimince düzenlenen sanal etkinlikte "Sincan Muhteşem Bir Diyar" sloganı kullanıldı. Çin, Doğu Türkistan'da Uygurlara yönelik gerçekleştirdiği ihlalleri örtbas etmek amacıyla sosyal medya üzerinden Doğu Türkistan bölgesinde 'hayatın dört dörtlük devam ettiği' izlenimini vermeye çalışıyor.

Birleşmiş Milletler'in performansını kendi tüzüğünün ölçütüne göre gözlemleyen UN Watch'ta yer alan bir haberde, etkinlik sırasında Çin'in BM Büyükelçisi Chen Xu'nun "Sincan'da yaşayan tüm etnik gruplar, kendi işlerinde mutlu bir hayat sürüyor." ifadelerini kullandı.

Çin'in Uygur Bölgesi Başkanı Erkin Tuniyaz ise, "tüm etnik grupların iş gücüne dahil edildiği Sincan'ın muhteşem gelişimini görmezden gelen ABD ve Batılı ülkeleri" suçladı.

Etkinlikte ayrıca, "Sincan'daki politikaların uluslararası çalışma ve insan hakları standartlarına ayak uydurduğunu ve tüm etnik grupların daha iyi bir yaşam sürmeleri konusunda teşviklerin mevcut olduğu" öne sürüldü.

Douhan, Uygurlara yönelik soykırım işleyen Çin'in 'propaganda çalışmalarını' meşrulaştırmakla suçlanıyor.

Öte yandan birçok Uygur aktivisti, Çin’in Uygur Özerk Bölgesi’ndeki insan hakları ihlallerine ilişkin raporun halen yayımlanmaması sebebiyle Birleşmiş Milletler'i protesto eden gösteriler düzenliyor.

Kaynak: Yeni Akit - Mepa News