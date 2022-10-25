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Dünya BM, Avustralya'nın işkence karşıtı misyonuna son verdi
Dünya

BM, Avustralya'nın işkence karşıtı misyonuna son verdi

Birleşmiş Milletler, cezaevlerini incelemeye engel olmakla suçladığı Avustralya'nın işkence karşıtı misyonuna son verdiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-10-25 03:47:00 -
BM, Avustralya'nın işkence karşıtı misyonuna son verdi

Al Jazeera'nin haberine göre, BM İşkenceyi Önleme Alt Komitesi (SPT), Avustralya'nın İşkenceye Karşı Sözleşmenin İsteğe Bağlı Protokolü (Opcat) taahhüdünü ihlal ederek cezaevlerini incelemeye engel olmasının ardından "sert" bir karar alındığını açıkladı. SPT, Avustralya'nın işkence karşıtı misyonuna son verildiğini belirtti.

Maldivler Yüksek Mahkeme Yargıcı Aisha Muhammed, Avustralya'nın uluslararası sorumluluğunu apaçık bir şekilde yerine getirmediğini ifade ederek, SPT'nin bu kararının hafife alınmaması gerektiğini kaydetti.

Avustralya, 2017'de Opcat'i onaylayarak tutukluları koruyan ve tesisleri denetime tabi kılan reformları taahhüt etmişti. BM, Avustralya'yı cezaevlerinin incelenmesine engel olmakla suçlamıştı. SPT, Yeni Güney Galler ve Queensland eyaletlerinde Avustralya'nın Opcat taahhüdü kapsamında müfettişlerin cezaevlerine tam erişimine izin vermediği gerekçesiyle buralara ziyareti durdurduğunu duyurmuştu.

BM, Avustralya'yı Opcat taahhüdünü ihlal ederek cezaevlerini incelemeye engel olmakla suçlamıştı.

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