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Dünya Black Hawk helikopteri ilk kez pilotsuz uçuruldu
Dünya

Black Hawk helikopteri ilk kez pilotsuz uçuruldu

ABD Savunma Bakanlığına bağlı İleri Savunma Projeleri Araştırma Ajansı ve Skorsky şirketinin yaptığı ortak çalışma sonucu, Skorsky marka UH-60 Alfa model bir Black Hawk helikopteri ilk kez pilotsuz uçuruldu.

Yeniakit Publisher
2022-02-09 11:25:00 -
Black Hawk helikopteri ilk kez pilotsuz uçuruldu

Skorsky ile DARPA'nın, Kokpit İçi Otomasyon Sistemi olarak adlandırılan ortak programında helikopterlerin insansız uçurulmasına yönelik ilk testler yapıldı.

Skorsky Innovation Direktörü Igor Cherepinsky, sanal ortamda düzenlediği basın toplantısında, UH-60 Alfa Black Hawk helikopterinin 5 ve 7 Şubat tarihlerinde iki defa pilotsuz uçuş gerçekleştirdiğini kaydetti.

Daha önceki testlerde her ihtimale karşı helikopterde bir pilot bulunduğunu ifade eden Cherepinsky, "Helikopterde 210 Switch diye bir anahtar var. Buraya helikopterdeki kişi sayısı giriliyor. Oraya sıfır kişi diye girdik. Helikopter Kentucky'deki Fort Campbell üzerinden 30 dakika boyunca insansız olarak uçtu" ifadelerini kullandı.

Cherepinsky, ikinci uçuşun ise daha kısa sürdüğünü anlattı.


Helikopterin, kalkış öncesi kontrolleri ve kalkış sürecini kendi başına tamamladığını aktaran Cherepinsky, yoğun hava trafiği ve karmaşık sahalardaki durumlara yanıt vermesi için bir simülasyonla helikoptere New York şehrindeki gökdelenlerin arasında uçuyormuş gibi bir ortam tasvir edildiğini kaydetti.

Cherepinsky, helikopterin Manhattan'daki gökdelenlerin arasında güvenli bir şekilde uçuş icra ettikten sonra indiğini aktardı.

DARPA ve Skorsky'nin, 160 milyon dolar harcadığı projeyi yıl sonuna kadar tamamlaması bekleniyor.

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