Bizler, 47 yıllık huzurun neferleriyiz! Kıbrıs gazileri Akit’e konuştu

Hasan Eğrigöz Ankara

47 yıl önce adaya giderek, orada huzur ortamını ve barışı sağlayan Türk ordusunda yaralanarak gazilik ünvanına erişen Arap asıllı Şanlıurfalı Avvad Budak ve Mehmet Erdoğmuş, Kıbrıs Zaferi’ni, 47’nci yıldönümünde Akit’e anlattılar.

‘Bu vatan hepimizin’

Kıbrıs gazisi Arap asıllı Şanlıurfalı Avvad Budak, “‘Mersin’de tatbikat var’ diyerek bizi sınıra götürdüler. Bu vatan hepimizin. Girne ile Lefkoşa arasındaki bölgeye, şafak vaktinde indirdiler bizi. 8 saat boyunca dağa tırmanarak mücahitlerin karakoluna vardık. O gece karakolun güvenliğini sağlayacaktık ama tabur komutanımız ‘Askerimin burada kalmasına izin vermem’ diyerek Şato Kalesi’ne götürdü bizi. Bizden sonra Mücahitler karakolu, Rum askerleri tarafından basılarak, orada görev yapan bütün askerlerimiz şehit edildiler. Akşama doğru bizim destek uçakları geldi. Türk askeri hiçbir zaman savaştan korkmamıştır. Ben Türk asıllı değilim ama Osmanlı döneminden beri bu topraklardayız. Ölmemiz gerekiyorsa ölmeye gittik. Vatan bizim, Yunan’a bırakamazdık. Düşmana geçit vermeyiz evelallah. Bu topraklarda yaşıyorsak, buraları savunmak boynumuzun borcudur. Çatışmaların iyice ateşlendiği zaman elimden yaralandım ama hiç umursamadım, çünkü gözümün önünde kardeşlerim şehit oluyordu” şeklinde konuştu.

"O onurla yaşıyoruz"

Gazi Mehmet Erdoğmuş da, “Benim babam da şehit oldu. O güçle gittim. ‘Babam bu vatan için şehit olduysa ben de olurum’ dedim. 47 yıldır adada huzur varsa, o gün orada şehit olan, gazi olan askerlerimizin sayesindedir. Bize ‘47 yıllık huzurun neferleri’ diyorlar. Bu gururla yaşıyoruz. Kıbrıs’a gidiyorum. Türk yurdu olduğunu görünce gururlanıyorum. Türkiye’den Kıbrıs’a giderken aileme haber veremedim, öyle bir imkan yoktu o zamanlar. Kıbrıs’a gittiğimi ailem 3 ay sonra öğrendi. ‘Aileden önce vatan’ dedik giderken. Orada gazi olduk. Şu anda gazi kimliğim her kapıyı açıyor. Allah devletimize zeval vermesin. Çok şükür madalyalarımızı da aldık. Bu onurla yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

