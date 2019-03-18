"Bizim kimlerle işbirliği yaptığımız ortada" diyen CHP Sözcüsü "cımbız"a sığındı

Taha Emre ÖZDEMİR / ANKARA- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Genel Merkezi'nde gazetecilerin sorularını cevapladı.

CHP'Muhalefetin muhalefete cevap vermesi doğru değil'

Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal'ın CHP'ye yönelik; 'Sağ adaylarla seçime girerek sol ideolojiden kopuyorlar' eleştirisine cevap veren Öztrak; "DSP Yöneticileri, bu şekilde eleştiriler yaparken; bu eleştirileri iktidar partisine değil, ana muhalefet partisine yaptıklarının farkında değiller. Ben seçim süreçlerinde muhalefet partilerinin birbirlerine cevap vermesini doğru bulmuyorum. Söylenenlere de baktığım zaman gerçekten üzülüyorum" dedi.

'CHP'nin kimlerle işbirliği yaptığı belli'

'HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin; 'Mansur Yavaş da bilecek ki seçilmişse HDP oyları ile seçilmiştir. O da işte bizim gücümüzdür' sözlerine değinen Öztrak, HDP ile işbirliği söylemlerinin nerden çıktığını anlayamadığını ifade ederek şöyle konuştu:

"Biz son derece şeffaf bir şekilde bu süreci yönetiyoruz. Bizim kiminle işbirliği yaptığımız, kimin kimi destekleyeceği konusu açık seçik ortadadır. Biz bu seçimde İYİ Parti ile işbirliği yapıyoruz. Sandıkta bundan önce; Adalet ve Kalkınma Partisi'ne, Milliyetçi Hareket Partisi'ne, Saadet Partisi'ne ve diğer bütün partilere oy vermiş yurttaşlarımızın oylarına talibiz. Bu laflar nereden çıkıyor anlamıyorum"

'Kılıçdaroğlu'nun ifadelerini cımbızlıyorlar'

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Yeni Zelanda'daki terör saldırısına ilişkin; 'İslam Dünyası'ndan kaynaklanan terör tüm dünyada farklı yorumlara yol açtı' ifadelerine de değinen Öztrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirerek; "Ayıptır ya. Şunun ağzıyla konuşuyor, bunun ağzıyla konuşuyor demek gerçekten ayıptır. Hele hele bunu kim söylüyor? İslamofobik bir teröristin çekmiş olduğu filmi, meydan meydan millete servis eden birnin söylemesini anlayışla karşılamak mümkün değil" şeklinde cevap verdi.

'İlgezdi'nin sözleri de cımbızlandı'

Öztrak, CHP'li Battal İlgezdi'nin, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun 15 Temmuz’daki hain darbe girişimini 'kontrollü darbe' olarak tanımlamasını eleştirmesine yönelik sorulan soruya da "sözleri cımbızlanarak kullanıldı" şeklinde cevap verdi. Öztrak, "Biraz önce sayın İlgezdi ile bir telefon görüşmesi yaptım. Kendisi bana, basına kapalı bir yerde bu ifadeleri kullandığını söyledi. Tabii ki bunun yanında da birçok ifadesi var. Konuşmayı kendi çerçevesinin içinden çıkartarak kesip biçiyorlar ve bir algı oluşturmaya çalışıyorlar" dedi.