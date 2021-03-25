'Bizim çocuklar' Hollanda'ya gol oldu yağdı

2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu müsabakasında A Milli Futbol Takımı, Hollanda karşısında mücadeleyi 4-2 kazandı.

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda Hollanda ile Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaştı. A Milli Takım oyuncusu Burak Yılmaz (sağda) attığı gol sonrası sevinç yaşadı.

2. dakikada soldan topu süren Malen, ceza sahası dışında kaleyi karşısına alarak şutunu çekerken, meşin yuvarlak kaleci Uğurcan'ın kucağında kaldı.

15. dakikada A Milli Takım öne geçti. Kenan Karaman'ın kendi yarı alanından uzun pasında soldan defansın arkasına sarkan Hakan Çalhanoğlu, topu Burak Yılmaz'a gönderdi. Burak'ın ceza sahası dışından şutunda meşin yuvarlak De Light'a çarparak kalecinin sağından ağlarla buluştu: 1-0.

20. dakikada Malen, Delay'ın soldan pasında ceza sahası çizgisi üzerinde şutunu çekti. Uğurcan sağına uzanarak topu kontrol etti.

34. dakikada Kenan Karaman'ın pasında ceza sahasına giren Okay Yokuşlu, Malen'in müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Michael Oliver penaltı noktasını gösterdi.

35. dakikada kullanılan penaltı vuruşunda topun başına geçen Burak Yılmaz, sert bir şutla meşin yuvarlağı köşeden ağlara gönderdi: 2-0.

45. dakikada Berghuis'in sağdan kullandığı kornerde, De Light'ın altı pas önünden kafa şutu sonrası top yan direğe çarpıp, kaleye yöneldi. Okay Yokuşlu meşin yuvarlağı çizgi üzerinde kafayla uzaklaştırdı ve gole izin vermedi.

Müsabakanın ilk yarısı A Milli Takım'ın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı

46. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun ceza sahası dışından etkili vuruşunda top ağlarla üçüncü kez buluştu: 3-0

52. dakikada millilerde Burak Yılmaz sarı kart gördü.

62. dakikada Ozan Tufan ceza sahası içerisinde gol pozisyonuna girdi. Milli oyuncuyu konuk ekipte De Ligt engelledi.

64. dakikada millilerde Yusuf Yazıcı ve Ozan Tufan kenara alınırken, Caner Erkin ve Taylan Antalyalı oyunda.

72. dakikada ay-yıldızlılarda Umut Meraş sarı kart gördü.

73. dakikada Burak Yılmaz şansını ceza sahası dışından denedi. Tecrübeli golcü etkili bir şut çıkaramadı.

75. dakikada Hollanda milli takımı Klaassen ile golü buldu: 3-1

76. dakikada de Yong ceza sahası içine gelen ortayı tamamladı. Konuk ekip durumu 3-2'ye getirdi.

81. dakika Burak Yılmaz millilerin ceza sahası dışında kazandığı serbest vuruşu gole çevirdi: 4-2

86. dakikada Caner Erkin'in etkili ortasında Enes Ünal'ın kafa vuruşu kaleci Krul'da kaldı.

90. dakikada milli takımda Burak Yılmaz yerini Deniz Türüç'e bıraktı.

Karşılaşmada son anlar

90+4. dakikada De Ligt, Ozan Kabak'ın müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Michael Oliver penaltı noktasını gösterdi. Depay'ın penaltıdan vuruşunda kaleci Uğurcan topu iki hamlede kontrol etti.

Karşılaşmayı milli takım 4-2 kazandı.

A Milli Takım Kaptanı Burak Yılmaz, Türkiye'nin Hollanda'yı 4-2 yendiği maçta hat-trick yaptı.

Hollanda ile oynanan son 3 maçı da boş geçmeyen Kaptan Burak, bu maçlarda 5 kez gol sevinci yaşadı.

Burak Yılmaz, 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde Hollanda ile aynı grupta yer alan Türkiye'nin, 28 Mart 2015'te deplasmanda 1-1 berabere kaldığı karşılaşmada fileleri havalandırdı.

Deneyimli futbolcu, 6 Eylül 2015'te Konya'da oynanan ve Türkiye'nin 3-0 kazandığı karşılaşmada da son golü atan isim olmuştu.

Burak Yılmaz milli takımdaki gol sayısını 27 yaptı

Burak Yılmaz, Hollanda'ya attığı üç golle, ay-yıldızlı forma ile çıktığı 64. maçta gol sayısını 27'ye yükseltti.

İspanyol basınından A Milli Futbol Takımı ve Burak Yılmaz'a övgü

Kaptan Burak, Hollanda karşısında 15. dakikada ceza sahası dışından yaptığı vuruşla, 35. dakikada penaltıdan ve 82. dakikada da frikikten fileleri havalandırdı.

Hollanda'ya son 3 maçta üstünlük

Hollanda ile oynadığı son 3 maçı kaybetmeyen A Milli Futbol Takımı, ikinci galibiyetini elde etti.

Bir karşılaşmadan da beraberlikle ayrılan ay-yıldızlı ekip, bu maçlarda rakibine 8 gol atarken, kalesinde ise 3 gol gördü.

Türkiye, rakibine karşı oynadığı toplam 13 maçta, 4. galibiyetine ulaştı. Bu maçlarda Hollanda'nın ise 5 galibiyeti bulunuyor.

Taylan Antalyalı ilk kez milli formayı giydi

A Milli Takım aday kadrosuna ilk kez davet edilen Taylan Antalyalı, ay-yıldızlı formayı ilk kez Hollanda karşısında giydi.

İlk 11'de yer almayan Taylan, karşılaşmanın 64. dakikasında Ozan Tufan'ın yerine oyuna dahil oldu.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş: "Başlangıcı iyi yapmak istiyorduk, işin zorluğunu da biliyorduk"

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, zorlu bir rakibe karşı önemli bir galibiyet aldıklarını belirterek, "Başlangıcı iyi yapmak istiyorduk, işin zorluğunu da biliyorduk. İnancımız ve güvenimiz yerindeydi. Maça da iyi başladık. Düşündüğümüz gibi gelişti, kazanan biz olduk." dedi.

Rakibin hızlı atağa çıkabilen oyuncularını kontrol etmek istediklerini aktaran tecrübeli teknik adam, "Bunda da başarılı olduk. İkinci yarıda biraz mahkum oynadık, hatalar da yaptık ama doğruları fazla olan bir takım olarak kazandık. Hayalimiz olan 2022 Dünya Kupası için de iyi başlayıp iyi bitirme düşüncesinin başlangıcı iyi oldu. Şimdi daha zor bir maç oynayacağız gibi. Deplasmanda Norveç, daha sonra Letonya... Norveç ilk maçını Cebelitarık ile oynayacak. Şu andan itibaren bu maçı unutup, Norveç maçına hazırlanacağız." ifadelerini kullandı.

Pandemi döneminin her takım için zorluklar oluşturduğunu aktaran deneyimli teknik adam, "Takımlar kısa süre içinde üç maç yapacaklar. Taktik idman yapıp, ter idmanı yapıp, maç oynuyorsunuz. Bazı oyuncular hastalanabiliyor, sakat olabiliyor. Olağanüstü bir dönemden geçiyoruz. Bütün bunları düşünmeden, mazeretleri konuşmadan maça odaklandık. 'Çıkıp en iyisini yapacağız.' dedik. Güçlü bir rakip karşımızdaydı. Oyun zenginliği olan, hücuma dönük olan rakibe karşı kendi oyunumuz ne kadar yetiyorsa onu kullanacaktık. Her maça kazanma duygusuyla çıkıyoruz. Bugün o duyguları en üst seviyede ortaya koyan oyuncularımı tebrik ediyor, alınlarından öpüyorum." şeklinde konuştu.

Şenol Güneş, "Burak Yılmaz'ı tek kelimeyle nasıl tanımlarsınız?" sorusuna, "Burak ile ilgili bir kelime konuşarak onu tarif etmek mümkün değil. Onun bir hikayesi var, yazılması gereken bir hikaye. Bizim için de Türkiye için de Burak için de ders olacak bir hikaye. Övgüler yaparak maçın havasını değiştirmek istemiyorum. Bu hikayeyi yazarsak, Türkiye kazanır. Bir kelime ile onu tarif etmek çok zor." yanıtını verdi.

Milli takım kadrosundaki tüm oyuncuların çok değerli olduğunu dile getiren Şenol Güneş, "Bir takım oluşturmaya çalıştık, bizim çocuklar bunlar. 10 yıl sonra yeni hocalar ve oyuncular gelecektir. Bu düşünceyi yerleştirilebilir, sürdürülebilir yapmak istiyoruz. Kısır çekişmelerin dışında bir kültür yerleştirmek istiyoruz. Oyuncular takımı sahipleniyor, ülkenin bireyi olarak görevlerini yerine getirmeye çalışıyorlar. Kendileri mutlu, ülke mutlu. Ne ezik oynuyorlar ne de havaya giriyorlar, sadece işerini yapıyorlar. Kaybettikleri zaman tek başına üzülüyorlar ama kazandıklarında tüm ülkeyi mutlu ediyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Güneş son olarak, Norveç ile oynanacak grubun ikinci karşılaşmasıyla ilgili, "Bugün zaman zaman beklentimiz dışında geriye gereksiz çekildik. Bu bizi yeni düşüncelere sevk edebilir. Kısmen bu takımla, belki bazı felsefe değişikliği, belki oyuncu değişikliği yapabiliriz. Oradan iyi dönersek, çok önemli avantaj yakalarız. Henüz karar vermedik. Takımın ve rakibin durumuna bakıp karar vereceğiz. Rakibimiz bir maç yapıp dinlenip bizi bekleyecek. Biz ise kısa bir sürede dinlenip yola çıkacağız." ifadelerini kullandı.

Hollanda Milli Takımı Teknik Direktörü Frank de Boer: "Türkiye'yi tebrik ediyorum"

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Hollanda Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Frank de Boer, "Türkiye'yi tebrik ediyorum. Bizi cezalandırdılar. Daha iyi olsun isterdik ama önümüzde 9 maç var. Türk takımı için büyük bir adım. Üç gün sonraki maçta gücümüzü göstermek istiyoruz." dedi.

Türkiye'nin girdiği fırsatları iyi değerlendirdiğinin altını çizen Hollandalı teknik adam, "Türkiye çok iyi oynadı. Yapmak istedikleri her şeyi neredeyse yaptılar. Savunma yapıp, hızlı ataklarla sonuca gitmek istiyorlardı ve bunu başardılar. Bizim sahaya 7-8 kez geldiler, 4 gol oldu. Skor 3-0'ken, 3-3 yapabiliriz diye düşündük ama 4 olunca işler zorlaştı. Türkiye'nin attığı goller ilginçti. Bir gol savunmamıza çarptı, bir gol penaltıdan ve bir gol de frikikten oldu ama bunları bahane olarak gösteremeyiz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye A Milli Futbol Takımı oyuncularını, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemelerindeki ilk maçta Hollanda'yı 4-2 yenmeleri dolayısıyla tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, maçın ardından soyunma odasında futbolcularla bir araya gelen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun telefonundan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş ve oyuncularla görüştü.

Kongre çalışmaları nedeniyle maçın son 15 dakikasını izlemeye yetişebildiğini belirten Erdoğan, A Milli Futbol Takımı'nın galibiyetinden çok mutlu olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Böyle bir dönemde Milli Takımımızın Hollanda gibi bir takımı, 4-2 gibi bir skorla yenmiş olması gerçekten memleketimize, milletimize ayrı bir gurur vermiştir." ifadelerini kullanarak, galibiyetten dolayı başta Teknik Direktör Şenol Güneş olmak üzere takım kaptanı Burak Yılmaz ve futbolcuları kutladı.

Güneş'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a santrafor daveti

Şenol Güneş ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek, "Hem 3 puan kazandık hem moral kazandık. Bu Türkiye için de moral oldu." dedi.

Şenol Güneş'in "Ama siz biraz geç kaldınız. 15 dakika önce gelseydiniz, önce sizi oyuna alabilirdik. Bir santrafora ihtiyaç vardı. Burak'ın yerine koyabilirdik sizi." şeklindeki esprisine Cumhurbaşkanı Erdoğan gülerek karşılık verdi.

"O ne frikikti, maşallah"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Futbol Takımı Kaptanı Burak Yılmaz ile görüşmesinde ise kendisinin bu maçta attığı frikik golüne ilişkin "O ne frikikti? Maşallah" ifadelerini kullandı.

Burak Yılmaz da "Sizleri de aramızda görmek istiyoruz. Sizin bizimle olmanız bize çok büyük güç olur. Çok mutlu oluruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise "Bundan sonraki maça nasip olursa gelmeye çalışırız inşallah. Bütün arkadaşlara tebriklerimi iletirsen çok mutlu olurum. Allah yar ve yardımcımız olsun." yanıtını verdi.

Futbolcular da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a alkışlarla teşekkür etti.

Görüşmede, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir de yer aldı.

TBMM Başkanı Şentop: Harika bir oyun ve müthiş bir mücadele

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Harika bir oyun ve müthiş bir mücadele sonucu 2022 Dünya Kupası yolunda Hollanda'yı mağlup eden A Milli Futbol Takımımızı tebrik ediyorum. Önümüzdeki iki maçta da vurduğunuz gol olsun." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Tebrikler bizim çocuklar. Harika oyun, şahane skor"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu ilk maçında Hollanda'yı 4-2 mağlup eden A Milli Futbol Takımı'nı kutladı.

Oktay, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "Tebrikler bizim çocuklar. Harika oyun, şahane skor." ifadelerini kullandı.

Bakan Kasapoğlu: "Tüm takımımızı, hocamızı tebrik ediyorum"

Karşılaşmayı tribünden izleyen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Milli maçları özlediklerini aktaran Kasapoğlu, "Mücadele eden, koşan, özverili bir takım var. Güzel bir başlangıç oldu. Bunun devamında Norveç ve Letonya maçları var. O karşılaşmalarda da millilerimiz inşallah bizi en güzel şekilde temsil edecek." diye konuştu.Bakan Kasapoğlu, teknik ekip ve milli futbolculara güvendiklerini belirterek, "Genç bir jenerasyon var. Bu sene Avrupa Şampiyonası, gelecek yıl Katar'da Dünya Kupası var. Çok daha güzel olacağına inanıyoruz. Tüm takımımızı, hocamızı tebrik ediyorum. Özellikle de Burak'ı tebrik ediyorum. İnşallah nice başarılara." ifadelerini kullandı.

TFF Başkanı Özdemir: "İyi bir futbol ortaya koyduk"

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Ay-yıldızlıların elemelere avantajlı bir şekilde başladığını anlatan Nihat Özdemir, "Grup maçlarına iyi başladık. Hollanda, grubun en güçlü ekiplerinden bir tanesiydi. İyi bir futbol ortaya koyduk. 3-0 öndeyken 2 dakikada 2 gol yedik ve skor 3-2'ye geldi. Bir an moralimiz bozulur gibi oldu ama Burak (Yılmaz) tekrar sahneye çıktı ve 4-2 galip gelmesini bildik. Gruba galibiyetle başlamak çok büyük bir avantaj. Bu başarının devamını bekliyoruz." diye konuştu.

Başkan Özdemir, grupta sıradaki maçların Norveç ve Letonya ile olduğunu hatırlatarak, "Norveç maçını İspanya'nın Malaga kentinde oynayacağız. Orada da böyle iyi bir performans ortaya koyup, puan veya puanlar alarak dönmek istiyoruz. Sonra yine Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Letonya ile oynayacağız. İnşallah çocuklarımız iyi bir futbol ortaya oyar ve mart ayındaki 3 önemli maçta başarı elde ederek yolumuza devam ederiz. Çocukları, Şenol (Güneş) hocamızı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Müsabakada 3 gol atan milli futbolcu Burak Yılmaz'ın performansını değerlendiren Özdemir, "Burak zaten Fransa'da Lille takımında da formdaydı. Kendisinin haberlerini izliyorduk. Burada da bu performansı ortaya koydu. Bu akşam 3 gol attı, Hakan kardeşi de ona iştirak etti. Dört gollü bir galibiyet elde ettik. İnşallah yolumuza devam edeceğiz." şeklinde görüş belirtti.

Kaptan Burak Yılmaz: "Böyle başlamak bizim için çok önemliydi. Çok mutlu ve gururluyuz"

Milli futbolcu Burak Yılmaz, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluş TRT'ye açıklamalarda bulundu.

Hollanda ağlarını 3 kez sarsarak galibiyette önemli bir rol üstlenen kaptan Burak Yılmaz, "Hollanda'ya 3 gol atmak gurur verici. Öncelikle hocama, sonra da takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bizim için güzel bir geceydi. Sorumluluğumuzun farkındayız. Avrupa Şampiyonası'na tarih yazarak giden de biziz, Uluslar Ligi'nde küme düşen de biziz. Sıkıntılı süreçlerde milli maç olunca ülke olarak tek yürek olabiliyoruz." diye konuştu.

Uzun süre sonra milli takım kampında bir araya geldiklerini hatırlatan Burak, "Arkadaşlarımız buraya seve seve geliyor. Hocamız hep beraber oturduğumuz için masaları ayırmaya çalışıyor. Güzel bir ortam ve atmosfer var." ifadelerini kullandı.

Elemelere iyi bir başlangıç yaptıklarını dile getiren 35 yaşındaki golcü, "Üç puanla başlamak çok önemliydi. Hollanda'yı 1 numaralı rakibimiz olarak görüyoruz. Bugün böyle başlamak bizim için çok önemliydi. Çok mutlu ve gururluyuz. Birkaç saat sonra bu galibiyeti unutup, Norveç maçına odaklanacağız." şeklinde görüş belirtti.

Milli futbolcu Taylan Antalyalı: "Uzun yıllardır bu anı bekliyordum. İlk girdiğimde çok heyecanlıydım"

Milli futbolcu Taylan Antalyalı, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluş TRT'ye açıklamalarda bulundu.

A Milli Takım'da oynama hayali olduğundan bahseden 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Uzun yıllardır bu anı bekliyordum. Bugün ilk defa A Milli Takım formasını giydim. İlk girdiğimde çok heyecanlıydım." diye konuştu.

Taylan, Hollanda maçının öneminin altını çizerek, "Bugün Dünya Kupası yolunda önemli bir maç oynadık. İlk maçta evimizde kazanmak istiyorduk. İyi bir mücadele ve oyunla 3 puan aldık. Umarım bu açılışı sonuna kadar en iyi şekilde devam ettiririz." ifadelerini kullandı.

Karşılaşmada iyi bir performans sergileyen milli kaleci Uğurcan Çakır'a değinen Taylan, "Bugün Uğurcan son anlarda biri penaltı olmak üzere yine çok önemli kurtarışlar yaptı. Hak ettiğimiz bir 3 puan aldık. Sonradan katılmama rağmen içeride çok sıcak bir ortam var. Umarım bu güzel havayı turnuvanın sonuna kadar sürdürürüz." değerlendirmesini yaptı.

Milli futbolcu Kenan Karaman: "Hem kendi adımıza hem de ülkemiz adına çok sevindirici bir başlangıç yaptık"

Milli futbolcu Kenan Karaman, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluş TRT'ye açıklamalarda bulundu.

Teknik direktör Şenol Güneş'in taktiksel anlamda kendilerini iyi hazırladığını dile getiren Kenan, "Çok güzel bir gece oldu. Hem kendi adımıza hem de ülkemiz adına çok sevindirici bir başlangıç yaptık. Hocamız bizi iyi hazırladı. Taktiksel anlamda beklerin çok ofansif olduğunu ve kanatlardan geleceklerini biliyorduk. O yüzden kanatlarda defansa yardım etmemiz gerekiyordu. Ofansif olarak da çok alan bırakıyorlardı. Onları da iyi değerlendirdiğimizi düşünüyoruz." diye konuştu.

Elemelerin ikinci maçında 27 Mart Cumartesi günü İspanya'da Norveç ile karşılaşacaklarını hatırlatan Kenan, "Çok mutluyuz ama önümüzde hemen Norveç maçı var. Ona odaklanacağız. Bugün biraz sevinebiliriz çünkü çok iyi mücadele ettik." ifadelerini kullandı.

Türkiye-Hollanda maçının Avrupa basınındaki yansımaları

Avrupa basını, Türkiye'nin Hollanda'yı 4-2 yendiği 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu maçına geniş yer ayırdı.

Hollanda kamu yayın kuruluşu NOS, "Portakallar, yaşlı (Burak) Yılmaz'ın fark yarattığı Türkiye'de rezil oldu." başlığıyla paylaştığı haberde, ay-yıldızlı ekibin Hollanda'ya 4-2'lik skorla utanç verici bir mağlubiyet yaşattığını yazdı.

Haberde, Şenol Güneş yönetiminde Türkiye'nin yeni bir takım oluşturduğu ve 3 gol atan 35 yaşındaki Burak Yılmaz'ın iki takım arasında fark yarattığı belirtildi.

Algemeen Dagblad gazetesi, "Portakallar, Türkiye'de yenilerek Dünya Kupası elemelerine dramatik bir şekilde başlıyor" başlığını atarak, Frank de Boer idaresindeki milli takımın Türkiye'ye 4-2 mağlup olduğunu aktardı. Haberde, A Milli Futbol Takımı Kaptanı Burak Yılmaz'ın, attığı 3 gollle İstanbul'da Hollanda'nın kabusu olduğu dile getirildi.

"Yeni lider Georginio Wijnaldum, Türkiye'de Portakalları ileri taşıyamadı" başlığını atan NRC gazetesi ise Hollanda Milli Takımı'nın 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ne Türkiye'den aldığı acı bir mağlubiyetle başladığını, sakat olan Virgil van Dijk'in yokluğunda bir lider arandığını vurguladı.

Almanya

Kicker dergisinde yer alan haberde, "İstanbul'daki Dünya Kupası eleme maçında sansasyonel bir başlangıç" ifadesi kullanılarak, Burak Yılmaz'ın attığı 3 golle maça damga vurduğu ve Hollanda'nın Türkiye'de kötü bir başlangıç yaptığı dile getirildi.

Haberde, son derece etkili bir performans sergileyen Türkiye'nin, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ne G Grubu'nda 4-2'lik Hollanda galibiyetiyle başladığı kaydedildi.

"Rtl.de" internet sitesi, "Türkiye, Hollanda'yı parçaladı" başlığını kullanarak, üç kez dünya ikincisi olan Hollanda'nın İstanbul'da Burak Yılmaz'ın 3 golünü engelleyemediği ve Türkiye'ye sürpriz şekilde 4-2 yenildiği belirtildi.

Haberde, 2018 Dünya Kupası'nı kaçıran Hollanda Milli Takımı'nın Katar yolunda kötü bir başlangıç yaptığına işaret edildi.

Fransa

Fransız spor gazetesi L'Equipe, A Milli Futbol Takımı'nın galibiyetini okuyucularına, "Türkiye, Hollanda'yı Burak Yılmaz'ın hat-trick'i sayesinde yendi." başlığıyla duyurdu.

Gazetenin haberinde, Fransa'nın Lille takımında forma giyen Burak Yılmaz'ın başarılı performans sergilediği vurgulanarak, "Burak Yılmaz hat-trick yaptı ve Türkiye'nin Hollanda karşısındaki başarısına büyük katkı sağladı. Türkler, güçlü savunması ve tehlikeli karşı ataklarıyla Hollanda'ya mükemmel bir darbe vurdu." değerlendirmesi yapıldı.

So Foot spor dergisinin, "Burak Yılmaz ve Türkiye, Hollanda'yı ezdi" başlığıyla verdiği haberde, A Milli Takım'ın 2015'te Konya'da aldığı 3-0'lık galibiyetin ardından Hollanda'ya bir kez daha üstünlük kurduğu, Burak Yılmaz'ın da 3 golle yıldızlaştığı vurgulandı.

France Football dergisi de "Türkiye, Hollanda'yı cezalandırdı" başlığını kullandı. Haberde, A Milli Futbol Takımı'nın eleme maçlarına çok iyi başladığının altı çizildi.

İtalya

İtalyan basını, Türkiye'nin 4-2 kazandığı Hollanda maçında, Matthijs De Ligt'in vuruşunda topun çizgiyi geçip geçmediği tartışmasını ön plana çıkardı.

Corriere dello Sport gazetesi, Juventus forması giyen Hollandalı stoper De Ligt'in maç 2-0 iken 45. dakikadaki kafa vuruşunda Türkiye savunmasının topu çizgiden çıkardığı ve İngiliz hakem Michael Oliver'in devam ettirdiği pozisyonun maçın en sansasyonel anı olduğunu yazdı.

La Gazzetta dello Sport, İstanbul'daki maçta De Ligt'in iki pozisyonda öne çıktığını yazdı. Hollandalı stoperin, önce Türkiye'nin ilk golündeki hatasıyla, ardından da çizgiden çıkarılan topa vuran oyuncu olmasıyla maçın başrolünde yer aldığını yazdı.

İsveç

İsveç'in önde gelen gazetesi Aftonbladet, "Hollanda'dan kabus gibi başlangıç" başlığını kullanırken, Georginio Wijnaldum'un, "Yenilgiden dolayı kendimizi suçlamalıyız" cümlelerine yer verdi.

Gazete, 1980 Avrupa Şampiyonası'nda Batı Almanya'dan Klaus Allofs'un Hollanda'ya karşı 3 gol attığını hatırlatıp, Burak Yılmaz'ın 41 yıl sonra Portakallara bir maçta 3 gol atan ilk futbolcu olarak tarihe geçtiğini vurguladı.

Expressen gazetesi de "Burak Yılmaz şov yaptı" başlığıyla verdiği haberinde, tecrübeli oyuncunun attığı 3 golle Hollanda'yı şoka soktuğu yorumunda bulunuldu.

Gazeteler, internet sitelerindeki haberlerinde, karşılaşmada hat-trick yapan Burak Yılmaz'ı öne çıkardı.