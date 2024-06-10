Bizi gururlandırmaya devam ediyorlar! 3. defa şampiyon oldu! Turkcell’den 3 milyon ödül aldı!

Fransa’nın Evian-Les Bains kentinde düzenlenen EURO 2024 Ampute Futbol Şampiyonası’nda üst üste üçüncü kez şampiyon olan Ampute Milli Futbol Takımımız Türkiye’ye döndü. İstanbul Havalimanı’nda coşkulu bir kalabalık tarafından karşılanan milli sporcularımız, tarihi başarının tadını taraftarlarıyla çıkardı. İlk şampiyonluğa Türkiye’de 2017 yılında gerçekleşen Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası’nda uzanan Ampute Milli Futbol Takımımız, 2018 yılında Dünya Kupası’nda da ikinci olmayı başardı. Ay- yıldızlı milliler, koronavirüs salgını nedeniyle 2021 yılına ertelenen Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası’nda ikinci kez şampiyonluk kupasını kazanırken, bu yıl düzenlenen turnuvada da tüm rakiplerini yenerek üst üste üçüncü kez şampiyon oldu. Turkcell, ana sponsoru olduğu ay-yıldızlı millilerimize 3 milyon TL başarı ödülü takdim etti.

“Sporun birleştirici ve iyileştirici gücüne inanıyoruz”

Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, Ampute Milli Futbol Takımımızın tarihi bir başarıya imza atarak Türkiye’yi sevince boğduğunu söyledi. Dr. Koç, 15 yıldır engelli spor branşlarını destekleyerek sporcularımızın yanında olmaktan gurur duyduklarını belirterek, şunları söyledi: “Türkiye’nin Turkcell’i olarak yıllardır sporun birçok alanına destek oluyor ve her yıl bu desteği artırarak devam ettiriyoruz. Ülkemizde, sporu geliştirecek her fırsata katkı sağlamak bizler için çok önemli. Ampute Milli Futbol Takımımızın da ilk sponsoruyuz. Bugüne kadar ay-yıldızlı bayrağımızı şampiyonluklarla defalarca dalgalandıran Ampute Milli Futbol Takımızı ve Bedensel Engelli Spor Federasyonumuzu bir kez daha gönülden tebrik ediyorum. Bu vesile ile Turkcell olarak kendilerine 3 Milyon TL’lik başarı ödülü vermekten mutluluk duyuyoruz. Bundan sonra da spora ve sporcularımıza her alanda yatırım yapmaya devam edeceğiz. Odağımızda sadece kupalar, madalyalar yok. Sporun birleştirici ve iyileştirici gücüne inanıyoruz.”

“Turkcell’in gücünü ve desteğini hep yanımızda hissettik”

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Alpaslan Erkoç da Turkcell’e desteklerinden dolayı teşekkür ederek, “Turkcell’in gücünü ve desteğini her an yanımızda hissettiğimiz bir şampiyonadan daha tarihi bir zaferle döndük. Federasyonumuza 10 yıla yakın bir zamandır destek veren tüm yöneticilere şahsım ve takımımız adına şükranlarımı sunuyorum. Takımımız, bu değerli destekle özgüvenli bir şekilde ülkemizi uluslararası platformda bir kez daha başarıyla temsil etti. Bundan sonra da ülkemizin bayrağını birlikte dalgalandırmaya ve halkımızı gururlandırmaya devam edeceğiz.”