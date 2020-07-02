Biz af değil, yeniden yargılama istiyoruz

Dönemin derin devleti tarafından “Madımak’ı biz yaktık” itirafına rağmen Müslümanların üzerine yıkılan Sivas’taki provokatif olayların üzerinden 27 yıl geçti. Yakın tarihin en büyük hukuk cinayeti ile müebbet hapse mahkum edilen babalar; eşinden, çocuğundan koparıldı. Ömürleri boyunca karakol yüzü görmeyen ancak terörist muamelesiyle evlerinden alınan Sivas mazlumlarının kokusuna doyamadıkları çocukları, cezaevi yollarında büyüdü.

“Kur’an’ın devri bitmiştir” diyerek İslam’a yönelik hakaret dolu sözler sarf eden Aziz Nesin’i protesto eden Sivas’ın yiğit evlatları ise ne yeniden yargılandı ne de otel yangınının gerçek failleri gün yüzüne çıkarıldı.

Ne istiyorsunuz?

Gazetemiz Akit’e konuşan Sivas mağdurlarının avukatlarından Cüneyt Toraman, “Sivas davasının bütün sanıkları vefat etse bile davanın yeniden görülmesi gerekir. 28 Şubat darbesinin ilk işaret fişeği Sivas Olaylarıdır. 27 yıllık bir kumpas davasından bahsediyoruz. Tüm itirafların göz ardı edildiği bu operasyon, bizzat derin devlet tarafından yapılmıştır. Bu davanın provokasyon, kurgu ve kumpas olduğuna dair çuval çuval delil var” ifadelerini kullandı. Sivaslı Müslümanlara kurulan kumpasa dikkat çeken Toraman, “İslam’a hakaret eden Aziz Nesin’i protesto etmek için Türk bayrakları ile yürüyen tertemiz insanlar, haksız yere talimatla cezalandırıldı. Ne istiyorsunuz bu insanlardan? Yetmedi mi artık? Bu insanlar kimin burnunu kanatmış, hangi kamu binasını yağmalamış? Tek bir çakı bıçağının dahi ele geçirilmediği olayda, sanıklar anayasayı yıkmak suçundan mahkum edildi” diye konuştu. Yeniden yargılanma yolunun açılmadan Sivas Olaylarının çözülemeyeceğini vurgulayan Avukat Toraman, “Adalete ve hukuka saygısı olan herkesin, böyle bir davadan dolayı utanması gerekir. Balyoz ve Ergenekon nasıl yeniden incelendiyse Sivas’ta yaşanan olaylar da yeniden incelenmelidir. Adam öldürenler 8 yılda çıkarken, köy basan PKK’lı teröristler 10 yıl sonra serbest bırakıldı. Sivas mazlumlar ise ‘vali istifa’ diye bağırdığı için ömür boyu hapis cezası aldı” şeklinde konuştu.

Çakır: AK Parti’nin namus borcudur

Avukat Ferhat Çakır ise Sivas sanıklarının 27 yıldır mağduriyetlerinin devam ettiğini belirterek, “Maşeri vicdanda Sivas mazlumlarının suçsuz olduklarına bütün memleket kanıdır. Onlar, ne af bekliyor ne tazminat bekliyor. Onların tek isteği yargılanıp beraat etmektir. Bu mazlumlar, AK Parti’nin namus borcudur, AK Parti’nin üzerine bir vebaldir” açıklamasında bulundu. Deneyimli hukukçu Çakır, “Darbe teşebbüsünde bulunduğu söylenilen Çevik Bir tutuksuz yargılanıyor, sokakta rahat rahat geziyor. Sivas’ta olayların yaşandığı Madımak Oteli’nin yerini bile bilmeyen mazlumlar, 27 yıldır cezaevinde tutuluyor. Birileri kurban istedi o dönemin hükümetleri de masum insanları mahkemeye sunarak kurban etti” ifadelerini kullandı.

Allah’ın adaletine güveniyoruz

Sivas Davası Mağdurları Platformu Başkanı Feyzullah Soykök de, “Aziz Nesin’i protesto etmek için Madımak Oteli’nin önündeki eyleme katıldığı iddiasıyla önce idam, daha sonra müebbet hapis cezasına çarptırılan Cafer Soykök’ün oğluyum. Babam cezaevine girdiğinde 5 yaşındaydım. 27 yıl geçti hâlâ alışamadım. Bizlerin bu mağduriyetine kulak tıkayan tüm Müslümanlar, bu vebalin altında kalacaktır. Zor bir o kadar da ağır bir imtihandan geçiyoruz. Bizler af istemiyoruz affedilecek bir suç da işlemedik. Ne olursa olsun Allah’ın adaletine güveniyoruz” dedi. Müslümanlara yönelik provokasyonun aydınlatılması için mücadele verdiklerini söyleyen Soykök, şunları dile getirdi: “Sivas olaylarında haksız yere zindana atılan mağdurların aileleri, seslerini daha gür duyurabilmek amacıyla ‘Sivas Davası Mağdurları Platformu’ adında bir oluşum kurduk. Hem Müslümanlara hem memleketimize atılan bu iftirayı temizlemek istiyoruz. Asıl suçluların bulunmasını ve davanın adil bir şekilde yeniden görülmesini talep ediyoruz.”