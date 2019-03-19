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Bitlis’te sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

Bitlis’in Ağaçpınar ve Ayrancılar köy ve mezarlarında 28 Ocak tarihinde uygulanmaya başlanan soka çıkma yasağı kaldırıldı

19 Mart 2019 Salı 07:09
Bitlis’te sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

Bitlis’in Ağaçpınar ve Ayrancılar köy ve mezarlarında 28 Ocak tarihinde uygulanmaya başlanan soka çıkma yasağı kaldırıldı.

Konuyla ilgili olarak Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, “Bitlis ili merkez ilçesi sınırları içerisinde bulunan, Ağaçpınar ve Ayrancılar köy ve mezarları bölgelerinde bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarının yakalanmaları halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl idaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince 28 Ocak 2019 Pazartesi günü saat 08.00'dan itibaren (Öğrenim görmekte olan öğrencilerin eğitim ve öğretim hakkının kısıtlanmaması kaydıyla) ikinci bir emre kadar Sokağa Çıkma Yasağı İlan edilmiş olup, söz konusu sokağa çıkma yasağı 18 Mart 2019 Pazartesi günü saat 23:59'dan itibaren kaldırılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” denildi.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 07:49
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